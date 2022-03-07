***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.03.2022 08:38
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 04.03.2022 Tarih ve YK/2022-08 Sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Denetim Komitesinin Bağımsız Denetim Şirketi ile ilgili hazırladığı rapor incelendi. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Şirketi olarak, Denetim Komitemizin ön onayından geçen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' nin 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemini kapsayan 1 yıllık süre için Bağımsız Denetim Şirketi (Bağımsız Denetçi) olarak seçilmesine ve yapılacak Genel Kurul onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007637
BIST
18:051.991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.024
En Düşük
1.991
18:0514,2840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0698
|Açılış
|: 14,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2350
|
14,3957
En Düşük
14,1994
18:0515,5895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0135
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,6379
En Düşük
15,4420
18:05908,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,26
|Açılış
|: 908,50
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|24,08
|23.748.880
|% 0,00
|
|ADESE
|0,68
|16.336.871
|% 0,00
|
|AGESA
|19,19
|8.696.212
|% 0,00
|
|AGHOL
|31,90
|22.211.043
|% 0,00
|
|AKMGY
|41,06
|217.109
|% 0,00
|
|ACSEL
|24,08
|23.748.880
|% 0,00
|
|ADESE
|0,68
|16.336.871
|% 0,00
|
|AGESA
|19,19
|8.696.212
|% 0,00
|
|AGHOL
|31,90
|22.211.043
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,01
|69.672.221
|% 0,00
|
|ODAS
|1,46
|522.455.489
|% 0,00
|
|HTTBT
|13,48
|475.575.805
|% 0,00
|
|INVES
|27,28
|268.734.806
|% 0,00
|
|ISDMR
|25,98
|232.156.019
|% 0,00
|
|KONTR
|138,10
|161.175.100
|% 0,00
|
|HUNER
|2,64
|108.231.336
|% 0,00
|
|HTTBT
|13,48
|475.575.805
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,69
|28.992.357
|% 0,00
|
|ULUUN
|7,37
|115.934.603
|% 0,00
|
|ZRGYO
|2,31
|25.411.307
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2822
|14,2840
|% 0,49
|
|Euro
|15,5633
|15,5895
|% 0,09
|
|Sterlin
|18,8181
|18,9125
|% 0,22
|
|Frank
|15,4582
|15,5513
|% 0,11
|
|Riyal
|3,7967
|3,8157
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|12,50
|
|Altın Gr.
|909
|909
|9,72
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,73
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,11
|
|B. Petrol
|130
|130
|11,93
|
Seans Raporu
18:05
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