***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2022 14:44
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-.31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
31.03.2022 tarihinde yapılan genel kurulda Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2022 faaliyet yılı hesaplarını incelemek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş' nin denetçi seçilmesi onaylanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014399
BIST
15:362.241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 10,57
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.243
En Düşük
2.226
15:3614,6767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 14,6530
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|Önceki Kapanış
|: 14,6450
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14,6767
En Düşük
14,5922
15:3616,3162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0379
|Açılış
|: 16,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
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16,4149
En Düşük
16,2692
15:36912,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,70
|Açılış
|: 912,65
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
912,87
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler15:34
|TURGG
|216,70
|50.227.144
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.527.769
|% 10,00
|
|PENTA
|374,70
|39.718.369
|% 9,95
|
|YKSLN
|7,22
|63.291.346
|% 9,89
|
|KUYAS
|5,67
|24.607.793
|% 9,88
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,23
|127.373.693
|% -7,74
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|KAPLM
|56,80
|6.892.693
|% -4,78
|
|SERVE
|19,00
|152.494
|% -4,52
|
|THYAO
|32,66
|3.257.459.548
|% 1,49
|
|KRDMD
|15,18
|1.745.378.063
|% 1,54
|
|GARAN
|12,18
|1.647.576.975
|% -0,08
|
|SISE
|15,32
|1.046.971.693
|% 1,26
|
|KARSN
|5,58
|903.606.668
|% 5,08
|
|ODAS
|1,73
|355.364.202
|% 2,98
|
|KARSN
|5,58
|903.606.668
|% 5,08
|
|YKBNK
|4,07
|559.339.390
|% -1,21
|
|GARAN
|12,18
|1.647.576.975
|% -0,08
|
|ZOREN
|1,87
|224.013.456
|% 2,75
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6703
|14,6742
|% 0,14
|
|Euro
|16,2973
|16,3113
|% -0,26
|
|Sterlin
|19,1990
|19,2953
|% -0,01
|
|Frank
|15,8122
|15,9074
|% -0,01
|
|Riyal
|3,8974
|3,9169
|% 0,04
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|0,46
|
|Altın Gr.
|912
|912
|0,91
|
|Cumhuriyet
|6.038
|6.129
|1,00
|
|Tam
|6.015
|6.165
|8,19
|
|Yarım
|2.907
|2.982
|3,96
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|0,02
|
|B. Petrol
|106
|106
|-5,44
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Seans Raporu
15:34
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15:49ETILR
Yüzde 4.22 oranında artışla 9.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 226, 436 adet işlem
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15:47XU100
Endeks 2, 242 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 22, 497.00 milyon TL de
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15:47NTHOL
Yüzde 5.16 oranında artışla 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 740, 082 adet işlem
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15:46ITTFH
Yüzde 5.11 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 552, 004 adet işlem
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15:45UNLU
Yüzde 4.30 oranında artışla 5.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 982, 171 adet işlem