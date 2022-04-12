***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.04.2022 13:07
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2022-31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2022
Tescil Tarihi
11.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
12.04.2022-10557
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemelerde yer alan diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 31.03.2022 tarihli genel kurul kararı 11.04.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 12.04.2022 Tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019549
BIST
14:042.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -9,14
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
14:0414,6916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0295
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6916
En Düşük
14,6447
14:0415,9707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 15,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
14:04923,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,52
|Açılış
|: 923,47
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler14:04
|CLEBI
|257,60
|79.060.667
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.512.240
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,29
|334.556.431
|% 9,39
|
|KONKA
|19,60
|264.271.372
|% 8,47
|
|KERVN
|0,65
|2.448.484
|% 8,33
|
|OYLUM
|2,33
|2.345.922
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|14.870.738
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|25.375.657
|% -9,96
|
|CASA
|124,40
|990.481
|% -9,86
|
|GZNMI
|35,68
|20.201.058
|% -9,67
|
|THYAO
|36,70
|2.890.947.168
|% 1,49
|
|GARAN
|13,60
|1.957.441.160
|% -2,02
|
|SISE
|17,28
|1.683.037.161
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,97
|1.673.280.451
|% -1,00
|
|KRDMD
|16,17
|1.407.141.725
|% -0,12
|
|ODAS
|2,32
|958.530.094
|% 6,42
|
|YKBNK
|4,97
|1.673.280.451
|% -1,00
|
|EKGYO
|2,68
|841.813.733
|% -2,90
|
|DOHOL
|3,78
|1.126.526.354
|% -3,82
|
|TSKB
|1,67
|387.776.654
|% -4,02
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6874
|14,6916
|% 0,20
|
|Euro
|15,9510
|15,9707
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,0561
|19,1516
|% 0,05
|
|Frank
|15,6826
|15,7771
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9041
|3,9236
|% 0,15
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|2,08
|
|Altın Gr.
|924
|924
|2,84
|
|Cumhuriyet
|6.119
|6.212
|14,00
|
|Tam
|6.092
|6.244
|23,20
|
|Yarım
|2.944
|3.020
|11,22
|
|Çeyrek
|1.477
|1.510
|5,61
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,00
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|-0,00
|
|B. Petrol
|103
|103
|4,54
|