***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.04.2023 17:37
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2023-30.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2023
Tescil Tarihi
17.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17.04.2023-10813
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemelerde yer alan diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 30.03.2023 tarihli genel kurul kararı 17.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 17.04.2023 Tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139310
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -33,53
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.138
En Düşük
5.057
18:0519,3874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0371
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
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19,5831
En Düşük
19,3356
18:0521,1881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
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|Açılış
|: 21,8700
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|Önceki Kapanış
|: 22,0400
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21,5489
En Düşük
21,1570
18:051.242,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,59
|Açılış
|: 1.242,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.234,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|139,70
|5.379.149
|% 10,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|KOPOL
|32,58
|4.496.496
|% 9,99
|
|KOZAA
|49,54
|1.413.498.464
|% 9,99
|
|QNBFL
|92,50
|927.599
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|35.877.241
|% -10,00
|
|PAMEL
|236,70
|59.751.488
|% -10,00
|
|ATSYH
|97,20
|4.256.434
|% -10,00
|
|BRKO
|4,14
|1.790.985
|% -10,00
|
|IMASM
|396,50
|129.086.102
|% -9,99
|
|THYAO
|135,70
|4.188.480.708
|% 0,97
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|EREGL
|35,14
|1.630.038.527
|% -1,57
|
|AKBNK
|17,88
|1.508.553.473
|% 1,76
|
|HEKTS
|29,12
|1.446.157.415
|% 2,54
|
|EKGYO
|6,80
|1.149.856.089
|% -1,02
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,01
|1.320.151.523
|% -0,91
|
|YKBNK
|10,15
|1.025.495.990
|% -1,07
|
|SKBNK
|2,44
|223.539.588
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3827
|19,3874
|% 0,19
|
|Euro
|21,1781
|21,1881
|% -0,45
|
|Sterlin
|23,8910
|24,0109
|% -0,25
|
|Frank
|21,4687
|21,5980
|% -0,44
|
|Riyal
|5,1524
|5,1783
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.993
|-11,80
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|-6,03
|
|Cumhuriyet
|8.755
|8.887
|-11,00
|
|Tam
|8.758
|8.893
|102,00
|
|Yarım
|4.277
|4.352
|50,00
|
|Çeyrek
|2.139
|2.176
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,95
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|15,53
|15,54
|-0,24
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|-1,65
|