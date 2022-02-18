***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









t Esas Sözleşmesinin 8'nci maddesinin tadil edilmesine ilişkin onay talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.02.2022 tarihinde onaylanarak 14.02.2022 tarihli Kurul yazısı ekinde 17.02.2022 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Esas Sözleşme tadil metni, T.C. Ticaret Bakanlığı onayından sonra yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002714BIST