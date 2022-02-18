***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.02.2022 11:18
t Esas Sözleşmesinin 8'nci maddesinin tadil edilmesine ilişkin onay talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.02.2022 tarihinde onaylanarak 14.02.2022 tarihli Kurul yazısı ekinde 17.02.2022 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Esas Sözleşme tadil metni, T.C. Ticaret Bakanlığı onayından sonra yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002714
BIST
18:052.032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 22,45
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 2.010
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2.032
En Düşük
2.004
18:0513,6550
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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13,6687
En Düşük
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18:0515,4827
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 829,21
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833,26
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|12,87
|9.037.670
|% 10,00
|
|ISBTR
|66.622,70
|2.731.531
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.894.813
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|36.537.382
|% 9,96
|
|CEOEM
|17,01
|37.813.963
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.879.007
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.418.351
|% -9,99
|
|MIPAZ
|5,53
|49.771.937
|% -9,93
|
|DZGYO
|2,78
|51.691.350
|% -9,45
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EREGL
|28,34
|828.730.044
|% 1,07
|
|GARAN
|11,84
|757.019.854
|% 0,34
|
|SISE
|13,29
|750.715.389
|% 1,61
|
|YKBNK
|4,03
|724.228.482
|% 1,00
|
|ODAS
|1,36
|225.262.991
|% 5,43
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,33
|185.509.374
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6534
|13,6550
|% 0,54
|
|Euro
|15,4579
|15,4827
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,5063
|18,5991
|% 0,36
|
|Frank
|14,7760
|14,8650
|% 0,51
|
|Riyal
|3,6299
|3,6481
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-2,17
|
|Altın Gr.
|832
|832
|2,57
|
|Cumhuriyet
|5.525
|5.608
|28,00
|
|Tam
|5.496
|5.633
|26,82
|
|Yarım
|2.656
|2.725
|12,98
|
|Çeyrek
|1.332
|1.362
|6,49
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,51
|0,10
|
|B. Petrol
|92,88
|92,88
|-0,10
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