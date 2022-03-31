***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
31.03.2022 14:45
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2022, 18.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı onayından geçen Şirket Esas Sözleşmesinin 8'nci maddesinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarı 31.03.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek onaylanmıştır.
İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014400
BIST
14:502.236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,27
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.226
14:5014,6752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0221
|Açılış
|: 14,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6759
En Düşük
14,5922
14:5016,3062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0479
|Açılış
|: 16,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2692
14:50910,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,52
|Açılış
|: 910,48
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler14:50
|TURGG
|216,70
|49.540.855
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.505.109
|% 10,00
|
|YKSLN
|7,22
|63.019.838
|% 9,89
|
|KUYAS
|5,67
|24.310.537
|% 9,88
|
|ASUZU
|73,45
|80.109.917
|% 8,01
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|CEOEM
|13,55
|98.655.899
|% -5,51
|
|SERVE
|19,00
|152.494
|% -4,52
|
|BALAT
|8,15
|95.418
|% -4,12
|
|THYAO
|32,60
|3.018.084.591
|% 1,31
|
|KRDMD
|15,17
|1.699.306.618
|% 1,47
|
|GARAN
|12,17
|1.609.760.978
|% -0,16
|
|SISE
|15,24
|949.560.582
|% 0,73
|
|KARSN
|5,56
|851.795.323
|% 4,71
|
|ODAS
|1,72
|350.455.075
|% 2,38
|
|KARSN
|5,56
|851.795.323
|% 4,71
|
|GARAN
|12,17
|1.609.760.978
|% -0,16
|
|YKBNK
|4,05
|523.167.511
|% -1,70
|
|ZOREN
|1,87
|212.160.033
|% 2,75
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6691
|14,6752
|% 0,15
|
|Euro
|16,2923
|16,3062
|% -0,29
|
|Sterlin
|19,1823
|19,2785
|% -0,09
|
|Frank
|15,7934
|15,8886
|% -0,13
|
|Riyal
|3,8975
|3,9170
|% 0,05
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-1,51
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|6.032
|6.123
|-5,00
|
|Tam
|6.009
|6.158
|1,48
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|0,72
|
|Çeyrek
|1.457
|1.489
|0,35
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,88
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|106
|106
|-5,72
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:04SMART
Yüzde 4.11 oranında artışla 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 386, 750 adet işlem
-
15:03ETILR
Yüzde 5.33 oranında artışla 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 125, 054 adet işlem
-
15:02XU100
Endeks 2, 235 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 20, 072.00 milyon TL de
-
15:02ASUZU
Yüzde 8.01 oranında artışla 73.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 116, 416 adet işlem
-
14:58ETILR
Yüzde 5.44 oranında artışla 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 119, 290 adet işlem