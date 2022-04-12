***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
12.04.2022 13:08
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2022-14.02.2022-31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.03.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında onaylanan, Şirket Esas Sözleşmesinin 8'nci maddesinin tadil edilmesine ilişkin tasarı 11/04/2022 Tarihinde tescil edilmiş ve 12.04.2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019550
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|MMCAS
|3,20
|1.512.240
|% 9,97
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|TSPOR
|6,26
|341.902.792
|% 8,87
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|KERVN
|0,65
|2.448.484
|% 8,33
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|OZKGY
|10,31
|88.850.093
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|OYLUM
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|ISGYO
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|1.686.527.528
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|KRDMD
|16,16
|1.414.947.055
|% -0,19
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|ODAS
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|1.108.325.143
|% 2,29
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|YKBNK
|4,97
|1.686.527.528
|% -1,00
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|EKGYO
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|844.226.418
|% -2,90
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|DOHOL
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|1.133.312.188
|% -4,07
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|TSKB
|1,68
|388.074.051
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|14:10
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|Dolar
|14,6894
|14,6903
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|Euro
|15,9594
|15,9684
|% 0,02
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|Sterlin
|19,0592
|19,1547
|% 0,07
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|Frank
|15,6835
|15,7779
|% -0,00
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|Riyal
|3,9047
|3,9243
|% 0,16
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|14:10
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.956
|1.956
|2,08
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|Altın Gr.
|924
|924
|2,84
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|Cumhuriyet
|6.119
|6.212
|14,00
|
|Tam
|6.092
|6.244
|23,20
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|Yarım
|2.944
|3.020
|11,22
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|Çeyrek
|1.477
|1.510
|5,61
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|Gümüş.Ons
|24,98
|25,00
|-0,10
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|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
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|B. Petrol
|103
|103
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Seans Raporu
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Yüzde -4.43 oranında düşüşle 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 757, 182 adet işlem
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