***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklamalar01/01/2022-31/12/2022 Dönemine Ait Konsolide Entegre Faaliyet Raporumuz İlişikte PDF dosya olarak verilmektedir.Söz konusu raporun ilave görsel eklenmiş nihai hali, MKK e-şirket uygulamasında şirketimize ait bildirimlerin yayınlandığı https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10916 adresinde, MKK e-genel kurul uygulamasında ve şirketimiz kurumsal internet sitesinde bilahare yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122022BIST