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***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

27.10.2022 18:50
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmka


***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretim Faaliyetinin Geçici Durdurulması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim Faaliyetinin Geçici Durdurulması
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
İdari Karar
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
Yoktur.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
28.10.2022
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Toplam Yıllık %1 Üretim Kaybı Olacağı Hesaplanmaktadır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Yoktur.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Toplam Yıllık %1 Üretim Kaybı Olacağı Hesaplanmaktadır.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Yoktur.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yoktur.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Departmanları Tarafından Görevlendirilenler İlgili Tarihlerde Çalışmaya Devam Edeceklerdir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Yoktur.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
01.11.2022
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Önemli Bir Etki Oluşturmayacağı Öngörülmektedir.
Açıklamalar

Çalışanlarımızın Ulusal Bayram ile yıllık izinlerini kullanabilmeleri ve üretim hatlarında bakım yapılabilmesi amacıyla her iki karton üretim hattımızda 28.10.2022 Tarih Saat 06:00-08:00 saatleri arasında başlamak üzere üretime ara verilecek olup, 01.11.2022 Tarihinde 00:00-08:00 vardiyasında üretime yeniden başlanması planlanmaktadır. Departmanları tarafından görevlendirilen çalışanlar ilgili tarihlerde çalışmaya devam edeceklerdir.
  
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074853


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Çeyrek 1.623 1.642 -14,00  
Gümüş.Ons 19,50 19,53 -0,07  
Gümüş Gr. 11,63 11,66 -0,07  
B. Petrol 94,97 94,97 1,18  
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