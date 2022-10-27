***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜretim Faaliyetinin Geçici DurdurulmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim Faaliyetinin Geçici DurdurulmasıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeniİdari KararVarsa Yetkili Organ Karar TarihiYoktur.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi28.10.2022Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiToplam Yıllık %1 Üretim Kaybı Olacağı Hesaplanmaktadır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiYoktur.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıToplam Yıllık %1 Üretim Kaybı Olacağı Hesaplanmaktadır.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıYoktur.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıYoktur.Şirket Yönetimince Alınan TedbirlerDepartmanları Tarafından Görevlendirilenler İlgili Tarihlerde Çalışmaya Devam Edeceklerdir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYoktur.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih01.11.2022Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiÖnemli Bir Etki Oluşturmayacağı Öngörülmektedir.AçıklamalarÇalışanlarımızın Ulusal Bayram ile yıllık izinlerini kullanabilmeleri ve üretim hatlarında bakım yapılabilmesi amacıyla her iki karton üretim hattımızda 28.10.2022 Tarih Saat 06:00-08:00 saatleri arasında başlamak üzere üretime ara verilecek olup, 01.11.2022 Tarihinde 00:00-08:00 vardiyasında üretime yeniden başlanması planlanmaktadır. Departmanları tarafından görevlendirilen çalışanlar ilgili tarihlerde çalışmaya devam edeceklerdir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074853BIST