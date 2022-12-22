***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜretim Faaliyetlerinin DurdurulmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgiİşçi Sendikasının Greve Başlaması Sebebiyle Üretime Ara Verilmiştir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniGrev Kararının Uygulanmaya BaşlamasıVarsa Yetkili Organ Karar TarihiYoktur.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi22.12.2022Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiGrev Süresince İmalat Faaliyeti Yapılamayacaktır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiGrev Nedeniyle İmalat Yapılamayacağından Satışlar Da (Stoktan Satışlar Hariç) Aynı Oranda Etkilenecektir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıGrev Süresince İmalat Faaliyeti Yapılamayacaktır.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıYoktur.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıYoktur.Şirket Yönetimince Alınan TedbirlerMevzuat gereği tespit edilen personel çalışmaya devam edecektir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarGrev Sürecinin BitmesiYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihAksi Karar Alınıncaya Kadar Üretim Yapılamayacaktır.Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiGrev Sürecinde İmalat Faaliyetleri Gerçekleştirilmeyecek Olup, Süreç Sonunda İmalat Faaliyetlerine Yeniden Başlanacaktır.AçıklamalarTürkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamülleri İşçileri (Selüloz İş) Sendikası, Sendika Genel Yönetim Kurulunun 29.11.2022 tarih 79 ve 80 sayılı kararları ile, şirketimizin Kullar Başiskele/KOCAELİ adresinde bulunan üretim tesisinde 22 Aralık 2022 tarihinde 08:00 de uygulamaya koyacağını ilan ve tebliğ ettiği grev kararı 22 Aralık 2022 Tarih ve 08:00 itibariyle uygulanmaya başlanmıştır.Grev kararının icra edilmeye başlanması ile eşanlı olarak şirketimizin Başiskele/Kocaeli adresinde yer alan üretim tesisinde aksi karar alınıncaya kadar imalat faaliyetlerine ara verilmiştir.İlgili mevzuat gereği görevlendirilen personel, çalışmaya devam edecektir.İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089125BIST