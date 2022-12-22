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***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

22.12.2022 10:04
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmka


***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretim Faaliyetlerinin Durdurulması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
İşçi Sendikasının Greve Başlaması Sebebiyle Üretime Ara Verilmiştir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Grev Kararının Uygulanmaya Başlaması
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
Yoktur.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
22.12.2022
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Grev Süresince İmalat Faaliyeti Yapılamayacaktır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Grev Nedeniyle İmalat Yapılamayacağından Satışlar Da (Stoktan Satışlar Hariç) Aynı Oranda Etkilenecektir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Grev Süresince İmalat Faaliyeti Yapılamayacaktır.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Yoktur.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yoktur.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Mevzuat gereği tespit edilen personel çalışmaya devam edecektir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Grev Sürecinin Bitmesi
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Aksi Karar Alınıncaya Kadar Üretim Yapılamayacaktır.
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Grev Sürecinde İmalat Faaliyetleri Gerçekleştirilmeyecek Olup, Süreç Sonunda İmalat Faaliyetlerine Yeniden Başlanacaktır.
Açıklamalar

Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamülleri İşçileri (Selüloz İş) Sendikası, Sendika Genel Yönetim Kurulunun 29.11.2022 tarih 79 ve 80 sayılı kararları ile, şirketimizin Kullar Başiskele/KOCAELİ adresinde bulunan üretim tesisinde 22 Aralık 2022 tarihinde 08:00 de uygulamaya koyacağını ilan ve tebliğ ettiği grev kararı 22 Aralık 2022 Tarih ve 08:00 itibariyle uygulanmaya başlanmıştır.
Grev kararının icra edilmeye başlanması ile eşanlı olarak şirketimizin Başiskele/Kocaeli adresinde yer alan üretim tesisinde aksi karar alınıncaya kadar imalat faaliyetlerine ara verilmiştir.
İlgili mevzuat gereği görevlendirilen personel, çalışmaya devam edecektir.
İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089125


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