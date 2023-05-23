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***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

23.05.2023 08:26
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmka


***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
1Şartları
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
22.05.2023
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
01.06.2023
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Yaklaşık toplam 6000 Ton Net Üretim Kaybı Oluşacaktır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Net Üretim Kaybı İle Aynı Oranda Toplam Satış Azalacaktır.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Yaklaşık %3 Üretim ve Satış Kaybı Oluşacaktır.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Yoktur.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yoktur.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İlgili Üretim Hattında Çalışan Personeller Yıllık İzin Kullanacaklardır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
İnşaat Bakım ve Güçlendirme Çalışmalarının Bitmesi
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
02.07.2023
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Pazar Şartları ve İnşaat Tadilat Çalışmaları Sebebiyle 1 Nolu Karton Üretim Hattında 01.06.2023-02.07.2023 Tarihleri arasında üretim durdurulacaktır. İnşaat çalışmalarının nihayete erdirilmesi ile Yeniden Üretime Geçilecektir.
Açıklamalar

Şirketimizin 22.05.2023 Tarih ve YK/2023-12 Sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin Başiskele/Kocaeli adresinde bulunan üretim tesisi binasında yapılacak inşaat bakım-güçlendirme çalışmaları ve pazar şartları sebebiyle 1 No'lu Karton Üretim Hattımızda 01.06.2023–02.07.2023 tarihleri arasında üretimin durdurulmasına ve söz konusu üretim hattında çalışan personellerin belirtilen süre içerisinde yıllık izinlerinin kullandırılmasına karar verilmiştir.
İnşaat çalışmasındaki gelişmelerin seyrine göre 1 No'lu Karton Üretim hattında planlanan duruş süresinin uzatılması hususunun süreç içinde ayrıca değerlendirilmesine ve gelişmelerle ilgili kamuya açıklama yapılmasına karar verilmiştir. 
İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152958


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Çeyrek 2.240 2.302 -8,00  
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