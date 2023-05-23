***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun Niteliği1ŞartlarıVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi22.05.2023Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi01.06.2023Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiYaklaşık toplam 6000 Ton Net Üretim Kaybı Oluşacaktır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiNet Üretim Kaybı İle Aynı Oranda Toplam Satış Azalacaktır.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıYaklaşık %3 Üretim ve Satış Kaybı Oluşacaktır.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıYoktur.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıYoktur.Şirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİlgili Üretim Hattında Çalışan Personeller Yıllık İzin Kullanacaklardır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylarİnşaat Bakım ve Güçlendirme Çalışmalarının BitmesiYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih02.07.2023Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiPazar Şartları ve İnşaat Tadilat Çalışmaları Sebebiyle 1 Nolu Karton Üretim Hattında 01.06.2023-02.07.2023 Tarihleri arasında üretim durdurulacaktır. İnşaat çalışmalarının nihayete erdirilmesi ile Yeniden Üretime Geçilecektir.AçıklamalarŞirketimizin 22.05.2023 Tarih ve YK/2023-12 Sayılı Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin Başiskele/Kocaeli adresinde bulunan üretim tesisi binasında yapılacak inşaat bakım-güçlendirme çalışmaları ve pazar şartları sebebiyle 1 No'lu Karton Üretim Hattımızda 01.06.2023–02.07.2023 tarihleri arasında üretimin durdurulmasına ve söz konusu üretim hattında çalışan personellerin belirtilen süre içerisinde yıllık izinlerinin kullandırılmasına karar verilmiştir.İnşaat çalışmasındaki gelişmelerin seyrine göre 1 No'lu Karton Üretim hattında planlanan duruş süresinin uzatılması hususunun süreç içinde ayrıca değerlendirilmesine ve gelişmelerle ilgili kamuya açıklama yapılmasına karar verilmiştir.İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152958BIST