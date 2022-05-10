***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 21.135.671 7.529 -3.132.045 -3.132.045 -3.132.045 0 0 35.326.182 307.975.367 137.264.514 445.239.881 573.577.218 233.572 573.810.790Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar75.000.000 21.135.671 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -3.132.045 0 -3.132.045 0 0 0 0 0 -3.132.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.326.182 0 0 0 307.975.367 137.264.514 445.239.881 573.577.218 233.572 573.810.790Transferler0 0 0 0 639.773 136.624.741 -137.264.514 -639.773 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 51.206.493 51.206.493 51.206.493 41.108 51.247.601Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)286.504 286.504 286.504 0 0 0 286.504 286.504Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 -452.678 -452.678 -452.678 -42.578 -495.256Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 21.135.671 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -2.845.541 0 -2.845.541 0 0 0 0 0 -2.845.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.965.955 0 0 0 444.147.430 51.206.493 495.353.923 624.617.537 232.102 624.849.639Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 21.135.671 7.529 -7.802.118 -7.802.118 -7.802.118 0 0 47.838.946 372.385.619 379.019.989 751.405.608 887.585.636 550.925 888.136.561Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar75.000.000 21.135.671 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -7.802.118 0 -7.802.118 0 0 0 0 0 -7.802.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.838.946 0 0 0 372.385.619 379.019.989 751.405.608 887.585.636 550.925 888.136.561Transferler0 0 0 0 0 0 199.290 378.820.699 -379.019.989 -199.290 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 290.238.483 290.238.483 290.238.483 176.533 290.415.016Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)176.187 176.187 176.187 0 0 0 176.187 176.187Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 -52.441 -52.441 -52.441 0 -52.441Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 21.135.671 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -7.625.931 0 -7.625.931 0 0 0 0 0 -7.625.931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.038.236 0 0 0 751.153.877 290.238.483 1.041.392.360 1.177.947.865 727.458 1.178.675.323Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI183.197.419 79.288.665Dönem Karı (Zararı)290.415.006 51.247.601Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)290.415.006 51.247.601Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler47.177.737 28.339.560Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,21 11.586.540 8.415.188Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-5.772.398 48.492Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-5.687.018 76.457Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-85.380 -27.965Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.470.921 5.245.381Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.455.624 1.156.313Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.015.297 4.089.068Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.583.073 -1.111.177Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-10.296.035 -4.744.557Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 11.257.516 4.101.122Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 2.052.301 1.481.754Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -5.596.855 -1.949.496Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 36.479.947 15.752.211Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.200 -10.535Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-4.200 -10.535İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-99.983.884 11.290.023Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-66.295.800 -21.827.889İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.947.181 -1.918.880İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-56.348.619 -19.909.009Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.807.215 -1.600.157İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.807.215 -1.600.157Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-62.851.287 10.969.815Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.923.353 -412.468Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.705.767 16.188.901İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.439 36.437İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)27.695.328 16.152.464Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.040.307 -93.902Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.055.498 5.914.632İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 29.723İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11.055.498 5.884.909İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-827.187 2.151.091Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-827.187 2.151.091Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları237.608.859 90.877.184Ödenen Faiz-13.461.624 -5.638.497Alınan Faiz5.228.752 2.050.966Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -46.178.568 -8.000.988YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.053.823 -15.045.579Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.200 286.948Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.200 286.948Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.224.983 -11.437.828Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -16.822.659 -10.615.088Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -402.324 -822.740Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-9.379.963 -8.379.683Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-9.379.963 -8.379.683Alınan Faiz8.546.923 4.484.984FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-311.557 -54.611Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 440.645Kredilerden Nakit Girişleri0 2.500Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 438.145Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-177 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-177 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-258.939 0Ödenen Temettüler-52.441 -495.256Ödenen Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)164.832.039 64.188.475NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)164.832.039 64.188.475DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 420.268.070 184.501.602DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 585.100.109 248.690.077Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 587.202.984 420.621.833Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar5-6 246.255.586 174.155.921İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 20.701.973 10.754.792İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 225.553.613 163.401.129Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 4.950.142 1.151.294İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.950.142 1.151.294Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları0 0Türev Araçlar0 0Stoklar9 234.432.061 171.495.394Peşin Ödenmiş Giderler5-17 55.102.054 51.178.701İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 8.446.510 13.987.543İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 46.655.544 37.191.158Diğer Dönen Varlıklar17 1.212.064 372.208İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 1.212.064 372.208ARA TOPLAM1.129.154.891 818.975.351TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.129.154.891 818.975.351DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri0 0Vadeli Mevduatlar0 0Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar0 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar0 0Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar0 0İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal Yatırımlar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 33.550 25.183İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 33.550 25.183Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 229.270 229.270Maddi Duran Varlıklar11 306.319.464 300.334.864Arazi ve Arsalar24.059.097 24.059.097Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri7.160.274 6.725.351Binalar43.159.107 40.939.968Tesis, Makine ve Cihazlar215.170.061 214.719.438Taşıtlar1.151.508 1.230.912Mobilya ve Demirbaşlar11.614.482 11.200.915Özel Maliyetler73.367 82.497Yapılmakta Olan Yatırımlar2.356.661 670.815Diğer Maddi Duran Varlıklar1.574.907 705.871Kullanım Hakkı Varlıkları12 4.830.769 5.480.627Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 5.318.934 5.100.683Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 5.318.934 5.100.683Peşin Ödenmiş Giderler17 37.570.341 28.190.378İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 37.570.341 28.190.378Ertelenmiş Vergi Varlığı25 62.166.348 25.617.415Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR416.468.676 364.978.420TOPLAM VARLIKLAR1.545.623.567 1.183.953.771KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5-7 1.113.456 1.127.709İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar173.027 233.819Kiralama İşlemlerinden Borçlar5-7 173.027 233.819Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 940.429 893.890Banka Kredileri7 0 177Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 940.429 893.713Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar5-6 215.711.085 188.157.125İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 70.518 60.079İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 215.640.567 188.097.046Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 3.207.389 4.247.696Diğer Borçlar5-8 28.315.619 17.260.121İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 56.381 56.381İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 28.259.238 17.203.740Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 72.789.418 45.748.106Kısa Vadeli Karşılıklar14-16 12.774.573 8.216.818Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 3.364.227 1.821.769Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 9.410.346 6.395.049Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 0 0ARA TOPLAM333.911.540 264.757.575TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER333.911.540 264.757.575UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5-7 4.564.276 5.145.854İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5-7 3.647.986 4.147.419Kiralama İşlemlerinden Borçlar5-7 3.647.986 4.147.419İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar916.290 998.435Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 916.290 998.435Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar16 25.875.464 23.157.194Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 25.875.464 23.157.194Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 2.596.964 2.756.587Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.036.704 31.059.635TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER366.948.244 295.817.210ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.177.947.865 887.585.636Ödenmiş Sermaye18 75.000.000 75.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 21.135.671 21.135.671Birleşme Denkleştirme Hesabı0 0Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları0 0Sermaye Avansı0 0Geri Alınmış Paylar (-)0 0Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.529 7.529Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu0 0Pay Bazlı Ödemeler (-)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 -7.625.931 -7.802.118Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -7.625.931 -7.802.118Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -7.625.931 -7.802.118Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler0 0Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 48.038.236 47.838.946Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı18 2.315.343 2.315.343Yasal Yedekler18 45.722.893 45.523.603Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları751.153.877 372.385.619Net Dönem Karı veya Zararı290.238.483 379.019.989Kontrol Gücü Olmayan Paylar727.458 550.925TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.178.675.323 888.136.561TOPLAM KAYNAKLAR1.545.623.567 1.183.953.771Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 842.552.478 298.353.776Satışların Maliyeti19 -528.848.458 -231.386.788TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)313.704.020 66.966.988Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)313.704.020 66.966.988Genel Yönetim Giderleri20 -10.442.387 -7.870.732Pazarlama Giderleri20 -14.743.000 -9.186.967Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 38.041.659 15.406.967Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -10.851.557 -8.627.277ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)315.708.735 56.688.979Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 23.251.367 15.883.026Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -807.633 -1.471.071Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)338.152.469 71.100.934Finansman Giderleri24 -11.257.516 -4.101.122SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)326.894.953 66.999.812Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 -36.479.947 -15.752.211Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -73.219.881 -17.187.381Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 36.739.934 1.435.170SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)290.415.006 51.247.601DÖNEM KARI (ZARARI)290.415.006 51.247.601Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar176.523 41.108Ana Ortaklık Payları290.238.483 51.206.493Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 3,86984644 0,68275324Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18 176.187 335.030Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 176.187 335.030Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)176.187 335.030TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)290.591.193 51.582.631Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar176.523 41.108Ana Ortaklık Payları290.414.670 51.541.523http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028696BIST