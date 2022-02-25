***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 09:29
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi 2021 yılı 4. Dönem Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
2021 yılı 4. dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine 25.02.2022 tarihinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004334
BIST
10:071.889
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 38,08
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.896
En Düşük
1.883
10:0714,0938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0708
|Açılış
|: 14,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,1558
En Düşük
13,9449
10:0715,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0111
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
15,9186
En Düşük
15,6688
10:07870,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 14,92
|Açılış
|: 870,23
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler10:07
|EKIZ
|6,60
|54.252
|% 10,00
|
|OTTO
|34,64
|36.441
|% 9,97
|
|GLRYH
|2,33
|1.573.554
|% 8,37
|
|ISDMR
|23,50
|17.061.259
|% 6,14
|
|KENT
|155,00
|65.720
|% 6,09
|
|AYES
|18,65
|236.072
|% -9,99
|
|KAPLM
|35,24
|205.766
|% -9,96
|
|SANEL
|6,50
|728.527
|% -9,72
|
|COSMO
|7,00
|30.506
|% -6,91
|
|TKFEN
|18,98
|56.303.558
|% -6,59
|
|EREGL
|30,34
|184.683.842
|% 4,33
|
|THYAO
|25,02
|142.158.046
|% -1,03
|
|KRDMD
|10,93
|72.048.750
|% 3,60
|
|GARAN
|11,15
|61.767.817
|% 1,27
|
|TKFEN
|18,98
|56.303.558
|% -6,59
|
|YKBNK
|3,58
|51.783.276
|% 1,42
|
|HUNER
|2,78
|39.164.029
|% 4,51
|
|KRDMD
|10,93
|72.048.750
|% 3,60
|
|EKGYO
|2,01
|12.293.445
|% 1,01
|
|EREGL
|30,34
|184.683.842
|% 4,33
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0866
|14,0938
|% 0,50
|
|Euro
|15,8131
|15,8566
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,8371
|18,9316
|% 0,67
|
|Frank
|15,1872
|15,2787
|% 0,64
|
|Riyal
|3,7420
|3,7608
|% 0,46
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|20,69
|
|Altın Gr.
|868
|868
|12,70
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.049
|6.206
|463,52
|
|Yarım
|2.924
|3.002
|224,22
|
|Çeyrek
|1.466
|1.501
|112,11
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,48
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|0,16
|
|B. Petrol
|97,47
|97,47
|2,05
|