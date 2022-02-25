Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

25.02.2022 09:29
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi 2021 yılı 4. Dönem Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar

2021 yılı 4. dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine 25.02.2022 tarihinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004334


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:071.889
Değişim :  2,06% |  38,08
Açılış :  1.883  
Önceki Kapanış :  1.851  
En Yüksek
1.896 En Düşük
1.883
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 6,60 54.252 % 10,00  
OTTO 34,64 36.441 % 9,97  
GLRYH 2,33 1.573.554 % 8,37  
ISDMR 23,50 17.061.259 % 6,14  
KENT 155,00 65.720 % 6,09  
daha fazla
10:07 Alış Satış %  
Dolar 14,0866 14,0938 % 0,50  
Euro 15,8131 15,8566 % 0,07  
Sterlin 18,8371 18,9316 % 0,67  
Frank 15,1872 15,2787 % 0,64  
Riyal 3,7420 3,7608 % 0,46  
daha fazla
10:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.918 1.919 20,69  
Altın Gr. 868 868 12,70  
Cumhuriyet 6.078 6.170 457,00  
Tam 6.049 6.206 463,52  
Yarım 2.924 3.002 224,22  
Çeyrek 1.466 1.501 112,11  
Gümüş.Ons 24,44 24,48 0,32  
Gümüş Gr. 11,02 11,04 0,16  
B. Petrol 97,47 97,47 2,05  
Seans Raporu 10:07
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru