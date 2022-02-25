***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi 2021 yılı 4. Dönem BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi25/02/2022Açıklamalar2021 yılı 4. dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine 25.02.2022 tarihinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004334BIST