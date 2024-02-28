***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
28.02.2024 17:12
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 28.02.2024 tarih ve E-18454353-100.06-24347 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı ve varsa özel durum bildiriminin ivedilikle Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmesi hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252723
BIST
'
18:059.062
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -117,12
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.062
En Yüksek
9.237
18:0531,1940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0503
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
18:0533,8380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0295
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
18:052.038,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,28
|Açılış
|: 2.038,29
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|17,27
|70.630.212
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|488.351.737
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|26.756.047
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|356.155.539
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.280.750.904
|% 9,99
|
|ARDYZ
|53,55
|953.882.980
|% -10,00
|
|EMNIS
|180,00
|4.014.426
|% -10,00
|
|YONGA
|83,70
|9.819.651
|% -10,00
|
|DGATE
|44,86
|99.325.757
|% -9,99
|
|VBTYZ
|44,04
|1.113.915.286
|% -9,98
|
|EREGL
|46,90
|23.132.004.221
|% -0,13
|
|THYAO
|276,00
|10.664.225.307
|% -1,52
|
|PGSUS
|855,50
|4.691.571.030
|% 3,26
|
|REEDR
|62,95
|4.325.329.579
|% -9,94
|
|TUPRS
|161,50
|4.309.815.317
|% 0,81
|
|EREGL
|46,90
|23.132.004.221
|% -0,13
|
|EKGYO
|11,15
|3.355.391.757
|% -1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.536.149.676
|% 0,93
|
|ISCTR
|10,96
|2.764.280.755
|% -1,88
|
|ADESE
|2,85
|376.733.732
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1850
|31,1940
|% 0,16
|
|Euro
|33,8283
|33,8380
|% 0,09
|
|Sterlin
|39,3324
|39,5297
|% -0,11
|
|Frank
|35,2873
|35,4999
|% 0,05
|
|Riyal
|8,2905
|8,3321
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,40
|22,42
|% 0,66
|
|Platin
|879,18
|880,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|927,53
|932,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,97
|82,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,09
|2.033,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AYCES
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 841.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 633 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KONTR, ASELS, AKBNK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, OYAKC, TUPRS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 84 kaybederek (% -0.98 ) 7, 951
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, MERKO, BERA, QNBFL, PATEK, FONET, DIRIT, BRKVY, ORCAY, LMKDC