***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 28.02.2024 tarih ve E-18454353-100.06-24347 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı ve varsa özel durum bildiriminin ivedilikle Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmesi hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252723BIST