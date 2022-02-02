***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin üretim faaliyetlerinde kullandığı doğalgazın yurtdışından tedarikinde ulusal ölçekte yaşanan doğalgaz arz kısıtlaması sebebiyle, 1 Nolu Karton Üretim Hattımızda (KM1) 21.01.2022 tarihinden itibaren üretime geçici olarak ara verildiği 24.01.2022 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna açıklanmıştıDoğalgaz tedarikindeki kısıtlamanın azaltılması neticesinde,1 Nolu Karton Üretim Hattında (KM1) devreye alma çalışmaları tamamlanarak 01.02.2022 tarihi itibariyle yeniden üretime başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998791BIST