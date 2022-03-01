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***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.03.2022 09:02
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 28.02.2022 Tarih YK/2022-06 Sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 02.10.2020 Tarih ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan uygulanıp uygulanmadığının "Uy ya da Açıkla" prensibi ile raporlanması zorunlu olan sürdürülebilirlik ilkelerinin, Kurul'ca açıklanan "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" kapsamında Genel Müdür başkanlığında ilgili bölümler bazında 2021 yılında başlatılan çalışmalar ve gelinen aşama görüşülmüştür. Bu Kapsamda
 1-Yönetim Kurulu Kararı ekinde yer alan Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) Politikasının Kabul Edilmesine
 2- 2021 yılında Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında başlatılan çalışmaların yürütülmesi, politikaların uygulanması, takibi ve raporlanması için "Sürdürülebilirlik Komitesi'nin" kurulmasına,
 3- Sürdürülebilirlik Komitesi üyelerinin Genel Müdürlük makamı tarafından belirlenmesine, bu amaçla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,
 4-Sürdürülebilirlik Komitesinin Görev ve Çalışma Esaslarının ekte belirtilen esaslar dahilinde belirlenmesine,
karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005631


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