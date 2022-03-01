***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.02.2022 Tarih YK/2022-06 Sayılı Yönetim Kurulu toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 02.10.2020 Tarih ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan uygulanıp uygulanmadığının "Uy ya da Açıkla" prensibi ile raporlanması zorunlu olan sürdürülebilirlik ilkelerinin, Kurul'ca açıklanan "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" kapsamında Genel Müdür başkanlığında ilgili bölümler bazında 2021 yılında başlatılan çalışmalar ve gelinen aşama görüşülmüştür. Bu Kapsamda1-Yönetim Kurulu Kararı ekinde yer alan Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) Politikasının Kabul Edilmesine2- 2021 yılında Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında başlatılan çalışmaların yürütülmesi, politikaların uygulanması, takibi ve raporlanması için "Sürdürülebilirlik Komitesi'nin" kurulmasına,3- Sürdürülebilirlik Komitesi üyelerinin Genel Müdürlük makamı tarafından belirlenmesine, bu amaçla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,4-Sürdürülebilirlik Komitesinin Görev ve Çalışma Esaslarının ekte belirtilen esaslar dahilinde belirlenmesine,karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005631BIST