***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31 Mart 2022 tarih 2022/11 numaralı kararı ile Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir:Yönetim Kurulu Başkanı: Ünal BozkurtYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Aslı BalkırYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Süleyman KayaDenetim Komitesi:Başkan : Ahmet Göksel Yücel - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye : Recep Bildik - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye : Rüya Eser - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKurumsal Yönetim Komitesi:Başkan: Süleyman Kadri Mirze - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜy : Recep Bildik - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye : İlker Cengiz - Yönetim Kurulu ÜyesiÜye : Bülent Yılmaz - Yatırımcı İlişkileri Bölümü YöneticisiRiskin Erken Saptanması Komitesi:Başkan :Ahmet Göksel Yücel - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye :Rüya Eser - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye :Mehmet İmregün - Yönetim Kurulu Üyesiİşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014555BIST