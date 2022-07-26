***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2022 17:08
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin istihdam ettiği sendikalı personel ile ilgili Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası (Selüloz İş) ile imzalanan 01.09.2020-31.08.2022 dönemini kapsayan 2 yıllık toplu iş sözleşmesinin süresi 31.08.2022 tarihinde sona erecektir.
Yeniden 2 yıllık dönem için (01.09.2022-31.08.2024) sözleşme yapmak üzere yetkili işçi sendikası ile görüşmelere başlanılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047800
BIST
17:032.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -10,13
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
17:0317,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0867
|Açılış
|: 17,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
17:0318,1229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0783
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
17:03987,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,07
|Açılış
|: 987,14
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler17:01
|KAPLM
|64,90
|21.063.909
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|15.247.614
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|54.256.748
|% 9,98
|
|IHAAS
|29,78
|10.880.849
|% 9,97
|
|KLRHO
|16,11
|175.169.241
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|DOGUB
|4,01
|18.964.920
|% -4,75
|
|CEOEM
|10,13
|14.548.066
|% -4,43
|
|THYAO
|49,30
|3.283.068.909
|% -0,48
|
|EKGYO
|3,23
|1.550.009.512
|% 1,89
|
|GARAN
|15,08
|1.073.073.194
|% -3,64
|
|YKBNK
|4,72
|1.037.856.915
|% -1,87
|
|EREGL
|27,72
|1.026.110.756
|% -2,53
|
|EKGYO
|3,23
|1.550.009.512
|% 1,89
|
|SKBNK
|1,58
|503.341.321
|% 6,04
|
|YKBNK
|4,72
|1.037.856.915
|% -1,87
|
|TSKB
|2,47
|525.984.907
|% 1,65
|
|ODAS
|3,75
|509.297.688
|% -1,06
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8562
|17,8615
|% 0,50
|
|Euro
|18,0989
|18,1256
|% -0,42
|
|Sterlin
|21,3943
|21,5016
|% 0,18
|
|Frank
|18,4548
|18,5660
|% 0,54
|
|Riyal
|4,7366
|4,7603
|% 0,42
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-0,67
|
|Altın Gr.
|988
|988
|4,95
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|11,00
|
|Tam
|6.661
|6.718
|2,00
|
|Yarım
|3.245
|3.284
|1,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.642
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,41
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16SNGYO
Yüzde -3.41 oranında düşüşle 6.51 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 612, 371 adet işlem
-
17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 41 kaybederek (% -0.64 ) 2, 706
-
17:15XU100
Endeks 2, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 25 altında . İşlem hacmi 25, 889.00 milyon TL de
-
17:14ANGEN
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 33.56 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 542, 347 adet işlem
-
17:13DOGUB
Yüzde -4.75 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 590, 012 adet işlem