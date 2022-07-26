***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin istihdam ettiği sendikalı personel ile ilgili Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası (Selüloz İş) ile imzalanan 01.09.2020-31.08.2022 dönemini kapsayan 2 yıllık toplu iş sözleşmesinin süresi 31.08.2022 tarihinde sona erecektir.Yeniden 2 yıllık dönem için (01.09.2022-31.08.2024) sözleşme yapmak üzere yetkili işçi sendikası ile görüşmelere başlanılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047800BIST