***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2022 10:20
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.10.2022 Tarihinde şirketimiz kararı ile geçici olarak ara verilen karton üretim faaliyetine, planlamalarımıza uygun olarak 01.11.2022 Tarihi itibariyle tüm üretim hatlarımızda yeniden başlanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075806
BIST
10:154.041
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 62,46
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.041
En Düşük
3.987
10:1518,6275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6707
En Düşük
18,5879
10:1518,4755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0719
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5502
En Düşük
18,3744
10:15987,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 10,57
|Açılış
|: 987,44
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
987,81
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler10:15
|VAKKO
|33,88
|3.419.644
|% 10,00
|
|BRLSM
|17,98
|38.528.989
|% 9,77
|
|BALAT
|11,75
|160.399
|% 9,51
|
|NTGAZ
|32,24
|164.828.400
|% 8,70
|
|HURGZ
|3,71
|13.299.741
|% 7,85
|
|LIDER
|47,70
|17.357.470
|% -10,00
|
|TRCAS
|21,44
|47.017.753
|% -9,99
|
|EMNIS
|50,45
|318.390
|% -9,99
|
|DYOBY
|20,20
|11.921.440
|% -9,98
|
|YKSLN
|10,70
|19.320.797
|% -9,93
|
|THYAO
|102,80
|682.695.573
|% 1,48
|
|SASA
|126,90
|556.505.825
|% 5,57
|
|SISE
|33,90
|504.170.259
|% 2,05
|
|KONTR
|102,70
|335.959.859
|% 4,64
|
|TUPRS
|385,80
|325.930.316
|% 1,79
|
|EKGYO
|4,44
|248.399.260
|% 0,68
|
|YKBNK
|9,33
|205.686.976
|% 1,30
|
|TSKB
|3,04
|63.577.110
|% 1,00
|
|SKBNK
|2,05
|36.622.827
|% 0,99
|
|PETKM
|13,62
|236.800.874
|% 1,34
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6116
|18,6275
|% 0,11
|
|Euro
|18,4596
|18,4755
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,4126
|21,5199
|% 0,72
|
|Frank
|18,5941
|18,7062
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9397
|4,9645
|% 0,11
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|14,49
|
|Altın Gr.
|986
|986
|9,54
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.634
|6.703
|52,00
|
|Yarım
|3.232
|3.275
|26,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.636
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,69
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,35
|
|B. Petrol
|94,18
|94,18
|1,37
|
Seans Raporu
10:15
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10:29BRLSM
Yüzde 9.89 oranında artışla 18.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 186, 737 adet işlem
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10:28SMRTG
Yüzde 5.88 oranında artışla 91.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 003, 679 adet işlem
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10:27NTGAZ
Yüzde 9.51 oranında artışla 32.48 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 847, 062 adet işlem
-
10:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 70, 55 artarak (% 1.63 ) 4, 401
-
10:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA