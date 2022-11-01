Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.11.2022 10:20
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

28.10.2022 Tarihinde şirketimiz kararı ile geçici olarak ara verilen karton üretim faaliyetine, planlamalarımıza uygun olarak  01.11.2022 Tarihi itibariyle tüm üretim hatlarımızda yeniden başlanmıştır.
 İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075806


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:154.041
Değişim :  1,57% |  62,46
Açılış :  3.987  
Önceki Kapanış :  3.979  
En Yüksek
4.041 En Düşük
3.987
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKKO 33,88 3.419.644 % 10,00  
BRLSM 17,98 38.528.989 % 9,77  
BALAT 11,75 160.399 % 9,51  
NTGAZ 32,24 164.828.400 % 8,70  
HURGZ 3,71 13.299.741 % 7,85  
daha fazla
10:15 Alış Satış %  
Dolar 18,6116 18,6275 % 0,11  
Euro 18,4596 18,4755 % 0,39  
Sterlin 21,4126 21,5199 % 0,72  
Frank 18,5941 18,7062 % 0,56  
Riyal 4,9397 4,9645 % 0,11  
daha fazla
10:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.648 14,49  
Altın Gr. 986 986 9,54  
Cumhuriyet 6.572 6.671 5,00  
Tam 6.634 6.703 52,00  
Yarım 3.232 3.275 26,00  
Çeyrek 1.621 1.636 12,00  
Gümüş.Ons 19,65 19,69 0,50  
Gümüş Gr. 11,80 11,82 0,35  
B. Petrol 94,18 94,18 1,37  
Seans Raporu 10:15
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru