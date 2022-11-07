***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.05.2012Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 07.11.2022 tarihli toplantısında 18.05.2012 Tarih ve YK/2012-11 Sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen "Denetim Komitesi Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esasları" Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına ve 07.11.2022 Tarih ve 2 Nolu "Denetim Komitesi Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esasları" Yönetmeliğinin Kabul edilerek yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.Türkçe Metin olarak Hazırlanan 07.11.2022 Tarih ve 2 Nolu "Denetim Komitesi Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esasları" Yönetmeliği ekte sunulmaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077512BIST