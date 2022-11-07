***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.11.2022 17:24
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2012
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 07.11.2022 tarihli toplantısında 18.05.2012 Tarih ve YK/2012-11 Sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen "Denetim Komitesi Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esasları" Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına ve 07.11.2022 Tarih ve 2 Nolu "Denetim Komitesi Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esasları" Yönetmeliğinin Kabul edilerek yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.
Türkçe Metin olarak Hazırlanan 07.11.2022 Tarih ve 2 Nolu "Denetim Komitesi Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esasları" Yönetmeliği ekte sunulmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077512
BIST
17:424.332
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 115,16
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.338
En Düşük
4.230
17:4218,5871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0208
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
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18,6584
En Düşük
18,5206
17:4218,5756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0843
|Açılış
|: 18,5900
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|Önceki Kapanış
|: 18,5100
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18,6274
En Düşük
18,3801
17:421.003,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,61
|Açılış
|: 1.003,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler17:42
|BFREN
|2.332,90
|93.581.077
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.612.319
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,10
|160.474.107
|% 9,98
|
|EREGL
|36,62
|5.010.329.291
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.845.952
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,16
|17.431.204
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,29
|32.507.209
|% -8,69
|
|PRKME
|14,31
|143.955.730
|% -8,45
|
|BTCIM
|38,74
|46.668.148
|% -7,89
|
|THYAO
|106,00
|9.782.622.543
|% 1,73
|
|KRDMD
|13,68
|6.977.644.558
|% 5,23
|
|PETKM
|14,78
|5.335.331.406
|% 5,57
|
|TUPRS
|451,90
|5.024.428.513
|% 5,53
|
|EREGL
|36,62
|5.010.329.291
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,78
|4.346.822.138
|% 3,91
|
|KRDMD
|13,68
|6.977.644.558
|% 5,23
|
|PETKM
|14,78
|5.335.331.406
|% 5,57
|
|ISCTR
|9,24
|2.884.191.823
|% 3,24
|
|HALKB
|8,72
|2.711.433.163
|% 2,11
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5727
|18,5871
|% 0,11
|
|Euro
|18,5575
|18,5756
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,2365
|21,3430
|% 0,83
|
|Frank
|18,7024
|18,8151
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9297
|4,9544
|% 0,09
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.680
|-2,24
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.005
|0,55
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.723
|6.777
|143,00
|
|Yarım
|3.276
|3.313
|69,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.657
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,94
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,50
|0,03
|
|B. Petrol
|98,60
|98,60
|0,03
|
Seans Raporu
17:42
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17:56YGYO
Yüzde 6.60 oranında artışla 1.13 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 478, 037 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 4, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 99, 767.00 milyon TL de
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17:54SAHOL
Yüzde 7.66 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 098, 075 adet işlem
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17:52RYSAS
Yüzde 8.07 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 288 adet işlem
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17:51CRFSA
Yüzde 9.98 oranında artışla 66.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 430, 569 adet işlem