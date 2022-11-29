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***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.11.2022 17:02
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.07.2022-26.09.2022-17.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin istihdam ettiği sendikalı personel ile ilgili Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamülleri İşçileri Sendikası ile (Selüloz İş) yeniden 2 yıllık dönem için (01.09.2022-31.08.2024) sözleşme yapmak üzere devam eden görüşmeler neticesinde anlaşma sağlanamamış ve uyuşmazlık ile sonuçlanmıştır.
Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamülleri İşçileri (Selüloz İş) Sendikası, Sendika Genel Yönetim Kurulunun 29.11.2022 tarih 79 ve 80 sayılı kararları ile, şirketimizin Kullar Başiskele/KOCAELİ adresinde bulunan üretim tesisinde grev kararı alındığını, grev kararının 22 Aralık 2022 tarihinde 08:00 de uygulamaya konulacağını ilan ederek, söz konusu kararını şirketimize tebliğ etmiştir.
İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082930


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