***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2022 17:02
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.07.2022-26.09.2022-17.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin istihdam ettiği sendikalı personel ile ilgili Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamülleri İşçileri Sendikası ile (Selüloz İş) yeniden 2 yıllık dönem için (01.09.2022-31.08.2024) sözleşme yapmak üzere devam eden görüşmeler neticesinde anlaşma sağlanamamış ve uyuşmazlık ile sonuçlanmıştır.
Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamülleri İşçileri (Selüloz İş) Sendikası, Sendika Genel Yönetim Kurulunun 29.11.2022 tarih 79 ve 80 sayılı kararları ile, şirketimizin Kullar Başiskele/KOCAELİ adresinde bulunan üretim tesisinde grev kararı alındığını, grev kararının 22 Aralık 2022 tarihinde 08:00 de uygulamaya konulacağını ilan ederek, söz konusu kararını şirketimize tebliğ etmiştir.
İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082930
BIST
18:054.962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 39,25
|Açılış
|: 4.943
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|: 4.923
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4.988
En Düşük
4.817
18:0518,6426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 18,6780
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|Önceki Kapanış
|: 18,6600
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18,6908
En Düşük
18,5952
18:0519,2539
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|Açılış
|: 19,2800
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|Önceki Kapanış
|: 19,4700
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19,4087
En Düşük
19,2391
18:051.048,47
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|Değişim
|: 0,60%
|| 6,20
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|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
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1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|6,38
|187.501.896
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|98.608.132
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.698.279
|% 10,00
|
|MRGYO
|4,62
|110.400.516
|% 10,00
|
|SODSN
|35,22
|1.928.243
|% 9,99
|
|PRDGS
|15,66
|111.060.106
|% -10,00
|
|ISATR
|325.800,00
|325.800
|% -10,00
|
|EDIP
|8,34
|109.388.749
|% -9,94
|
|SEGYO
|3,17
|356.161.449
|% -9,94
|
|BAYRK
|9,63
|74.128.202
|% -8,81
|
|THYAO
|120,50
|12.505.041.823
|% 4,69
|
|SISE
|38,78
|7.768.701.925
|% -3,82
|
|KRDMD
|14,72
|4.637.108.464
|% 2,87
|
|EKGYO
|6,99
|4.393.336.769
|% 1,01
|
|YKBNK
|11,87
|4.384.034.161
|% -0,25
|
|EKGYO
|6,99
|4.393.336.769
|% 1,01
|
|SKBNK
|2,71
|1.046.833.261
|% -0,73
|
|YKBNK
|11,87
|4.384.034.161
|% -0,25
|
|ISCTR
|10,29
|3.273.771.550
|% -0,39
|
|KRDMD
|14,72
|4.637.108.464
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6321
|18,6426
|% 0,09
|
|Euro
|19,2315
|19,2539
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,1980
|22,3093
|% 0,05
|
|Frank
|19,4616
|19,5789
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9442
|4,9690
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|10,32
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|6,51
|
|Cumhuriyet
|6.994
|7.099
|5,00
|
|Tam
|7.007
|7.074
|38,00
|
|Yarım
|3.398
|3.458
|18,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.729
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,27
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,73
|12,75
|0,20
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|0,49
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SUNTK
Yüzde 5.08 oranında artışla 58.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 428, 062 adet işlem
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17:58ENSRI
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Yüzde 7.50 oranında artışla 68.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 346, 649 adet işlem
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