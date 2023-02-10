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***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.02.2023 15:26
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 09.02.2023 Tarih ve YK/2023-03 sayılı toplantısında Kahramanmaraş İlinde meydana gelen ve çevre illeri de yoğun bir şekilde etkileyen deprem nedeniyle T.C. Kocaeli Valiliği tarafından açılmış bulunan Deprem Yardımlaşma hesabına 1.000.000 TL bağış yapılmasına, Yapılan bağışın 2023 yılı için Genel Kurul tarafından belirlenecek "Bağış ve Yardım Tavanı" içerisinde değerlendirilmesine ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir. Bu kapsamda 1.000.000 TL bağış tutarı T.C Kocaeli Valiliğinin belirlediği hesaba 09.02.2023 tarihi itibariyle yatırılmıştır. İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112682


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