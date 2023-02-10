***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2023 15:26
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 09.02.2023 Tarih ve YK/2023-03 sayılı toplantısında Kahramanmaraş İlinde meydana gelen ve çevre illeri de yoğun bir şekilde etkileyen deprem nedeniyle T.C. Kocaeli Valiliği tarafından açılmış bulunan Deprem Yardımlaşma hesabına 1.000.000 TL bağış yapılmasına, Yapılan bağışın 2023 yılı için Genel Kurul tarafından belirlenecek "Bağış ve Yardım Tavanı" içerisinde değerlendirilmesine ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir. Bu kapsamda 1.000.000 TL bağış tutarı T.C Kocaeli Valiliğinin belirlediği hesaba 09.02.2023 tarihi itibariyle yatırılmıştır. İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112682
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 19,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0750
|
18,8439
En Düşük
18,8065
10:4220,1368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0876
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,2593
En Düşük
20,1174
10:421.127,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.127,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,06
|
1.133,97
En Düşük
1.121,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8300
|18,8342
|% 0,02
|
|Euro
|20,1298
|20,1368
|% -0,43
|
|Sterlin
|22,7373
|22,8513
|% -0,02
|
|Frank
|20,3191
|20,4415
|% -0,00
|
|Riyal
|5,0036
|5,0287
|% 0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|2,74
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.128
|1,45
|
|Cumhuriyet
|7.593
|7.707
|-113,00
|
|Tam
|7.621
|7.667
|-28,00
|
|Yarım
|3.723
|3.752
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.876
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,39
|0,10
|
|B. Petrol
|85,39
|85,39
|0,89
|