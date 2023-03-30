***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2023 14:35
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30 Mart 2023 tarih 2023/09 numaralı kararı ile Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir:
Yönetim Kurulu Başkanı
: Ünal Bozkurt
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Aslı Balkır
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Süleyman Kaya
Denetim Komitesi:
Başkan : Ahmet Göksel Yücel - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Recep Bildik - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Rüya Eser - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Başkan: Süleyman Kadri Mirze - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üy : Recep Bildik - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : İlker Cengiz - Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Bülent Yılmaz - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Başkan :Ahmet Göksel Yücel - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye :Rüya Eser - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye :Mehmet İmregün - Yönetim Kurulu Üyesi
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129726
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