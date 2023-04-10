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***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.04.2023 08:59
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.07.2022-26.09.2022-17.10.2022-29.11.2022-22.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin istihdam ettiği sendikalı personel ile ilgili Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamülleri İşçileri Sendikası ile (Selüloz İş) yeniden 2 yıllık dönem için (01.09.2022-31.08.2024) sözleşme yapmak üzere devam eden görüşmeler neticesinde  08.04.2023 Tarihi itibariyle anlaşma sağlanmış olup, 22.12.2022 tarihinden beri sendikalı çalışanların sürdürdüğü grev sona ermiştir.
Grev kararının sona ermesi ile birlikte şirketimizin Başiskele/Kocaeli adresinde yer alan üretim tesisinde 10.04.2023 Tarih 08:00 itibariyle yeniden imalat faaliyetlerine başlanmıştır.
İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134376


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Tam 8.505 8.574 11,00  
Yarım 4.154 4.196 6,00  
Çeyrek 2.077 2.098 3,00  
Gümüş.Ons 24,78 24,80 -0,18  
Gümüş Gr. 15,34 15,36 -0,11  
B. Petrol 84,89 84,89 -0,23  
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