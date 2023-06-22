***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.05.2023 Tarihli Özel Durum Açıklamamızda Şirketimizin Başiskele/Kocaeli adresinde bulunan üretim tesisi binasında yapılacak inşaat bakım-güçlendirme çalışmaları ve pazar şartları sebebiyle 1 No'lu Karton Üretim Hattımızda 01.06.2023–02.07.2023 tarihleri arasında üretimin durdurulacağı kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Şirketimizin 21.06.2023 Tarih ve YK/2023-13 Sayılı Yönetim Kurulu toplantısında1 No'lu üretim (KM1) tesisi binasında yapılan inşaat bakım ve güçlendirme çalışmalarında gelinen nihai aşama değerlendirilmiş ve 1 No'lu Karton Üretim Hattımızda 01.06.2023–02.07.2023 tarihleri arasına planlanan üretim duruşunun 04.08.2023 tarihine kadar uzatılmasına, bu kapsamda, çalışanların belirtilen süre içerisinde yıllık izinlerinin planlanmasına ve sürecin yönetimine ilişkin Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161065BIST