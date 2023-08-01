***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.08.2023 08:01
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2023-22.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.05.2023 Tarihli Özel Durum Açıklamamızda 1 No'lu (KM1) Karton Üretim Hattımızda 01.06.2023–02.07.2023 tarihleri arasında üretimin durdurulacağı ve 22.06.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızda ise üretim duruşunun 04.08.2023 tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Şirketimizin 21.06.2023 Tarih ve YK/2023-13 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında 1 No'lu (KM1) Karton Üretim Hattı tesisi binasında yapılan inşaat bakım ve güçlendirme çalışmalarında gelinen nihai aşama değerlendirilmiş ve 1 No'lu (KM1) Karton Üretim Hattımızda 04.08.2023 tarihinde bitirilmesi planlanan üretim duruşunun, 04.09.2023 tarihine kadar uzatılmasına, bu kapsamda çalışanların belirtilen süre içerisinde yıllık izinlerinin planlanmasına karar verilmiştir.
İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178828
BIST
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18:057.217
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1.713,41
En Düşük
1.696,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|64,35
|596.509.957
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|384.983.489
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|836.238.117
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.430.188.417
|% 10,00
|
|AYDEM
|19,80
|366.840.470
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|376.337.346
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|433.971.996
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|15.220.806
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|5.152.034
|% -9,96
|
|ISKUR
|1.000.000,00
|1.000.000
|% -9,09
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|THYAO
|234,30
|9.249.888.433
|% -0,30
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|SISE
|53,40
|7.223.588.554
|% 6,93
|
|ASTOR
|111,40
|6.695.661.368
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,69
|5.637.401.238
|% 2,24
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|ZOREN
|4,30
|1.522.911.254
|% 5,91
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|ISCTR
|15,11
|4.431.346.929
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|26,9528
|26,9584
|% 0,20
|
|Euro
|29,6241
|29,6304
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,4800
|34,6529
|% 0,19
|
|Frank
|30,7714
|30,9568
|% 0,15
|
|Riyal
|7,1642
|7,2001
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-5,64
|
|Altın Gr.
|1.698
|1.698
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.028
|11.146
|-24,00
|
|Yarım
|5.518
|5.599
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.799
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,63
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|21,33
|21,35
|-0,08
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|-0,21
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