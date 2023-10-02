***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.05.2023-22.06.2023-01.08.2023-31.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 21.06.2023 Tarih ve YK/2023-13 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında 1 No'lu (KM1) Karton Üretim Hattı tesisi binasında yapılan inşaat bakım ve güçlendirme çalışmalarında gelinen nihai aşama değerlendirilmiştir. Bu kapsamda bakım ve güçlendirme çalışmalarının Ekim 2023 ayının sonlarına kadar nihayete erdirilebileceği, kısmen demonte hale getirilen 1 No'lu (KM1) Karton Üretim Hattındaki montaj ve devreye alma çalışmaları akabinde Ekim 2023 ayı sonu itibariyle yeniden üretime başlanabileceği öngörülmüştür.Sonuç olarak 1 No'lu (KM1) Karton Üretim Hattımızda 04.10.2023 tarihinde bitirilmesi planlanan üretim duruşunun, 31.10.2023 tarihine kadar yeniden uzatılmasına, bu kapsamda çalışanların belirtilen süre içerisinde kalan yıllık izinlerinin planlanmasına karar verilmiştir.Hedeflenen tarihten önce üretime başlanabilmesi halinde Özel Durum Açıklaması yapılarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198432BIST