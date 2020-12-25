***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Çıkarılmış Sermayenin Bedelsiz (İç Kaynaklardan) Artırım İşlemi İstanbul Ticaret Sicil Memurlugu Tarafından 24.12.2020 Tarihinde Tescil Edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 2.837.014,21Ulaşılacak Sermaye (TL) 75.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTN00013 2 50,872 2543,62440 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTN00013 HamilineB Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 2.837.012,21 72.162.934,918 2543,62440 B Grubu B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 2.837.014,21 72.162.985,790 2543,62440Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 25.12.2020İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 72.162.985,79Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 17.12.2020SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 17.12.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 29.12.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 28.12.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 24.12.2020Ek Açıklamalar17.12.2020 Tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun İzin ve onayından geçen, şirketimizin100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 2.837.014,21-TL çıkarılmış sermayesinin 72.162.985,79 TL tutarında ve tamamı yasal defter ve kayıtlarda bulunan "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları"ndan karşılanmak suretiyle artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu amaçla oluşturulan şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin tadil işlemleri, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından 24.12.2020 tarihinde tescil edilerek, 25.12.2020 Tarih ve 10232 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşmenin 6 ncı Madde Tadil Tasarısı.pdfEK: 2 Spk Onay Yazı Kartonsan_22122020.pdfEK: 3 Revize SPK Onaylı Borsa İhraç Belgesi.pdfEK: 4 Kartonsan Sermayenin 75000000 TL ye Çıkarılmasına İliskin Ticaret Sicil Gazetesi-25122020-10232.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894958BIST