***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHİSSE SENEDİ 10.01.1986 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. YILDIZ PAZARYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÜNAL BOZKURT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Akademisyen 05.10.2010 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VE BAŞKAN YARDIMCILIĞI YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırASLI BALKIR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elektronik Mühendisi 02.08.2001 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VE BAŞKAN YARDIMCILIĞI YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırSÜLEYMAN KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Makine Mühendisi 06.02.2006 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-ÜyeSİNAN ERCAN GÜLÇUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 05.10.2000 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMEHMET İMREGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 21.03.2011 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeHATİCE CANAN PAK İMREGÜN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 01.10.2012 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırHALUK İBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi 02.03.2006 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VE GENEL MÜDÜR YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırSÜLEYMAN KADRİ MİRZE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 29.03.2018 İcrada Görevli Değil ÖĞRETİM ÜYESİ Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661766 Değerlendirildi Hayır Denemit Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-BaşkanAHMET GÖKSEL YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 29.03.2018 İcrada Görevli Değil ÖĞRETİM ÜYESİ Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661766 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-BaşkanİLKER CENGİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 05.05.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-ÜyeRECEP BİLDİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 31.03.2022 İcrada Görevli Değil ÖĞRETİM ÜYESİ Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007629 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-ÜyeRÜYA ESER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 31.03.2022 İcrada Görevli Değil ÖĞRETİM ÜYESİ Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007629 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014558BIST