***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.03.2022 16:38
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 10.01.1986 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. YILDIZ PAZAR
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÜNAL BOZKURT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Akademisyen 05.10.2010 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VE BAŞKAN YARDIMCILIĞI YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ASLI BALKIR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elektronik Mühendisi 02.08.2001 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VE BAŞKAN YARDIMCILIĞI YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
SÜLEYMAN KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Makine Mühendisi 06.02.2006 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
SİNAN ERCAN GÜLÇUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 05.10.2000 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MEHMET İMREGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 21.03.2011 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
HATİCE CANAN PAK İMREGÜN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 01.10.2012 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HALUK İBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi 02.03.2006 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VE GENEL MÜDÜR YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
SÜLEYMAN KADRİ MİRZE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 29.03.2018 İcrada Görevli Değil ÖĞRETİM ÜYESİ Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661766 Değerlendirildi Hayır Denemit Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan
AHMET GÖKSEL YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 29.03.2018 İcrada Görevli Değil ÖĞRETİM ÜYESİ Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661766 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
İLKER CENGİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 05.05.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
RECEP BİLDİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 31.03.2022 İcrada Görevli Değil ÖĞRETİM ÜYESİ Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007629 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
RÜYA ESER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 31.03.2022 İcrada Görevli Değil ÖĞRETİM ÜYESİ Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007629 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014558
BIST