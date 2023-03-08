***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
08.03.2023 21:25
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122026
BIST
17:595.438
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKVY
|25,30
|61.597.755
|% 10,00
|
|LIDFA
|5,39
|87.612.243
|% 10,00
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|SDTTR
|101,20
|411.372.350
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.822.134
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.484.412
|% 9,99
|
|ULUSE
|196,30
|241.273.378
|% -10,00
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|DOAS
|142,20
|1.708.799.026
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|5.204.148
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.779.064
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
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|ASTOR
|46,10
|6.345.817.513
|% -5,42
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|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
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|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
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|EREGL
|43,02
|4.749.368.675
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|YKBNK
|11,59
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|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
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|SKBNK
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|749.200.960
|% 3,46
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|EKGYO
|8,11
|2.135.466.758
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,9380
|18,9451
|% 0,13
|
|Euro
|19,9751
|19,9812
|% 0,11
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|Sterlin
|22,3613
|22,4734
|% 0,24
|
|Frank
|20,0505
|20,1712
|% 0,23
|
|Riyal
|5,0302
|5,0554
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|1,48
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|2,08
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.528
|7.597
|14,00
|
|Yarım
|3.678
|3.717
|6,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.859
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,07
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,22
|-0,00
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|B. Petrol
|82,44
|82,44
|-0,85
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