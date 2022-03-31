***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.03.2022 16:37
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31 Mart 2022 tarih 2022/11 numaralı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'de yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan komitelerin oluşumu ve görev dağılımının aşağıdaki verildiği şekliyle yapılması kararlaştırılmıştır.
Denetim Komitesi:
Başkan: Ahmet Göksel Yücel - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye : Recep Bildik - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye : Rüya Eser - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi:
Başkan: Süleyman Kadri Mirze - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye : Recep Bildik - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye : İlker Cengiz - Yönetim Kurulu Üyesi Üye : Bülent Yılmaz - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Başkan: Ahmet Göksel Yücel - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye : Rüya Eser - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye : Mehmet İmregün - Yönetim Kurulu Üyesi İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014557
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