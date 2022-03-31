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***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

31.03.2022 16:37
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31 Mart 2022 tarih 2022/11 numaralı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'de yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan komitelerin oluşumu ve görev dağılımının aşağıdaki verildiği şekliyle yapılması kararlaştırılmıştır.  
Denetim Komitesi:  
Başkan: Ahmet Göksel Yücel - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye   : Recep Bildik - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye   : Rüya Eser - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi   Kurumsal Yönetim Komitesi:
Başkan: Süleyman Kadri Mirze - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye   : Recep Bildik - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye   : İlker Cengiz - Yönetim Kurulu Üyesi Üye   : Bülent Yılmaz - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi    Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Başkan: Ahmet Göksel Yücel - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye   : Rüya Eser - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye   : Mehmet İmregün - Yönetim Kurulu Üyesi İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014557


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