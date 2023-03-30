***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30 Mart 2023 tarih 2023/09 numaralı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'de yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan komitelerin oluşumu ve görev dağılımının aşağıdaki verildiği şekliyle yapılması kararlaştırılmıştır.Denetim Komitesi:Başkan: Ahmet Göksel Yücel - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye : Recep Bildik - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye : Rüya Eser - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi:Başkan: Süleyman Kadri Mirze - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye : Recep Bildik - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye : İlker Cengiz - Yönetim Kurulu Üyesi Üye : Bülent Yılmaz - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Riskin Erken Saptanması Komitesi:Başkan: Ahmet Göksel Yücel - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye : Rüya Eser - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye : Mehmet İmregün - Yönetim Kurulu Üyesi İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129728BIST