***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.03.2023 14:35
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30 Mart 2023 tarih 2023/09 numaralı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'de yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan komitelerin oluşumu ve görev dağılımının aşağıdaki verildiği şekliyle yapılması kararlaştırılmıştır.
Denetim Komitesi:
Başkan: Ahmet Göksel Yücel - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye : Recep Bildik - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye : Rüya Eser - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi:
Başkan: Süleyman Kadri Mirze - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye : Recep Bildik - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye : İlker Cengiz - Yönetim Kurulu Üyesi Üye : Bülent Yılmaz - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Başkan: Ahmet Göksel Yücel - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye : Rüya Eser - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye : Mehmet İmregün - Yönetim Kurulu Üyesi İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129728
BIST
16:284.957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 14,04
|Açılış
|: 4.926
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5.000
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En Düşük
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En Yüksek
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|: 21,1500
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|Önceki Kapanış
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|: 0,33%
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|Açılış
|: 1.212,71
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|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
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1.217,45
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler16:28
|EKSUN
|78,65
|9.239.330
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|22.260.074
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.608.991
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|595.855.481
|% 9,99
|
|SDTTR
|134,30
|607.587.714
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|310.548.071
|% -10,00
|
|PAMEL
|230,90
|95.023.469
|% -9,34
|
|MMCAS
|5,29
|258.000
|% -8,00
|
|DESPC
|17,76
|24.249.780
|% -5,68
|
|DGATE
|15,18
|16.030.023
|% -4,83
|
|AKFYE
|19,38
|4.832.096.492
|% -4,72
|
|ISCTR
|13,76
|2.579.954.477
|% 1,85
|
|ASTOR
|54,15
|2.457.803.737
|% 0,56
|
|EREGL
|36,30
|2.024.213.441
|% -0,06
|
|THYAO
|123,70
|2.009.186.889
|% -0,72
|
|AKFYE
|19,38
|4.832.096.492
|% -4,72
|
|ISCTR
|13,76
|2.579.954.477
|% 1,85
|
|YKBNK
|10,12
|1.437.719.100
|% 0,50
|
|SKBNK
|2,38
|314.650.021
|% 8,18
|
|EKGYO
|6,54
|703.626.666
|% 0,93
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1654
|19,1711
|% 0,27
|
|Euro
|20,9755
|21,0037
|% 1,18
|
|Sterlin
|23,6291
|23,7476
|% 0,56
|
|Frank
|20,8991
|21,0250
|% 0,71
|
|Riyal
|5,0888
|5,1144
|% 0,17
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|2,24
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.214
|4,99
|
|Cumhuriyet
|8.164
|8.288
|7,00
|
|Tam
|8.184
|8.268
|-8,00
|
|Yarım
|4.012
|4.046
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.006
|2.023
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,55
|14,57
|0,21
|
|B. Petrol
|78,12
|78,12
|0,53
|
Seans Raporu
16:28
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16:41XU100
Endeks 4, 953 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 37, 499.00 milyon TL de
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16:41DMSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 987, 121 adet işlem
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16:39TDGYO
Yüzde 8.33 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 527, 789 adet işlem
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16:38HEDEF
Yüzde 7.66 oranında artışla 19.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 298, 251 adet işlem
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16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, SDTTR, BVSAN, ELITE, PCILT, FLAP, NETAS, KRGYO, GOKNR, BEYAZ