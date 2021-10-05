***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2021 10:44
***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KARYE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966787
BIST
13:311.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,74
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
13:318,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0085
|Açılış
|: 8,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
13:3110,2772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0167
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
13:31500,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,64
|Açılış
|: 500,07
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler13:31
|EMNIS
|20,90
|746.778
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.257.080
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,28
|17.828.534
|% 9,73
|
|ALBRK
|1,81
|94.344.099
|% 9,70
|
|OYYAT
|30,54
|94.821.806
|% 9,62
|
|BIOEN
|24,30
|168.696.383
|% -10,00
|
|KARYE
|14,88
|65.985.138
|% -9,82
|
|ALMAD
|1,94
|4.041.454
|% -9,35
|
|MARTI
|1,56
|11.975.316
|% -7,14
|
|FORMT
|1,33
|45.556.766
|% -6,99
|
|GARAN
|9,28
|753.504.790
|% 0,65
|
|MAREN
|10,52
|737.474.373
|% 4,68
|
|THYAO
|14,05
|540.186.897
|% 1,30
|
|TUPRS
|117,50
|461.419.596
|% 1,29
|
|SISE
|8,16
|287.430.216
|% 0,25
|
|SKBNK
|1,00
|109.811.322
|% 2,04
|
|GARAN
|9,28
|753.504.790
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,38
|187.824.095
|% 0,00
|
|MAREN
|10,52
|737.474.373
|% 4,68
|
|ALBRK
|1,81
|94.344.099
|% 9,70
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8537
|8,8557
|% 0,10
|
|Euro
|10,2717
|10,2772
|% -0,16
|
|Sterlin
|12,0350
|12,0954
|% 0,20
|
|Frank
|9,5251
|9,5825
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3553
|2,3671
|% 0,08
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-13,21
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|3.313
|3.363
|8,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|3,82
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|1,85
|
|Çeyrek
|799
|817
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,60
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,70
|81,70
|0,42
|