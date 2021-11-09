***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2021 10:54
***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976169
BIST
11:261.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,63
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.616
En Düşük
1.605
11:269,7293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0517
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7329
En Düşük
9,6593
11:2611,2852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0628
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
11:26570,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,98
|Açılış
|: 570,60
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler11:26
|TSPOR
|6,18
|24.524.984
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|VERTU
|27,80
|68.349.284
|% 8,26
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|GSDDE
|4,19
|19.154.244
|% 5,81
|
|ERSU
|4,64
|29.424.031
|% -9,90
|
|INVEO
|28,92
|7.263.749
|% -8,48
|
|AKFGY
|5,49
|18.221.884
|% -7,26
|
|KARYE
|13,47
|97.992.680
|% -6,72
|
|YATAS
|13,26
|20.127.905
|% -4,88
|
|SISE
|9,34
|1.097.670.787
|% 4,12
|
|PETKM
|6,89
|765.983.969
|% 1,03
|
|THYAO
|18,26
|748.013.740
|% 1,16
|
|YKBNK
|3,10
|676.392.939
|% 1,97
|
|GARAN
|10,72
|676.257.968
|% -0,56
|
|YKBNK
|3,10
|676.392.939
|% 1,97
|
|SISE
|9,34
|1.097.670.787
|% 4,12
|
|PETKM
|6,89
|765.983.969
|% 1,03
|
|ODAS
|1,51
|126.725.180
|% 2,03
|
|GARAN
|10,72
|676.257.968
|% -0,56
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7247
|9,7293
|% 0,53
|
|Euro
|11,2758
|11,2852
|% 0,56
|
|Sterlin
|13,1554
|13,2214
|% 0,49
|
|Frank
|10,6086
|10,6725
|% 0,53
|
|Riyal
|2,5854
|2,5984
|% 0,48
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-0,79
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,35
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,62
|83,62
|0,19
|
Seans Raporu
11:26
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11:41TSPOR
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11:35ETYAT
Yüzde 5.01 oranında artışla 3.56 lira fiyatla işlem gören hissede 634, 963 adet işlem