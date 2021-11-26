***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2021 15:06
***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979800
BIST
16:301.766
En Yüksek
|Değişim
|: -2,92%
|| -53,20
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.766
16:3012,3142
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 0,3144
|Açılış
|: 20,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
12,3721
En Düşük
11,9402
16:3013,9114
En Yüksek
|Değişim
|: 3,30%
|| 0,4440
|Açılış
|: 9,3018
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1163
|
13,9644
En Düşük
13,3965
16:30710,59
En Yüksek
|Değişim
|: 2,94%
|| 20,29
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler16:28
|ARMDA
|63,25
|4.268.030
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|PENTA
|301,80
|22.745.950
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|136.093.735
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.710.846
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.251.885
|% -9,98
|
|THYAO
|16,91
|3.097.294.619
|% -9,96
|
|PGSUS
|88,15
|622.568.974
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|70.750.562
|% -9,93
|
|TAVHL
|26,68
|380.815.918
|% -9,56
|
|THYAO
|16,91
|3.097.294.619
|% -9,96
|
|SASA
|39,52
|1.489.790.475
|% 0,97
|
|GARAN
|11,47
|1.379.616.041
|% -2,30
|
|HALKB
|5,00
|1.138.118.520
|% -4,76
|
|YKBNK
|3,19
|1.093.982.354
|% -4,20
|
|YKBNK
|3,19
|1.093.982.354
|% -4,20
|
|EKGYO
|2,20
|689.904.287
|% -0,45
|
|HALKB
|5,00
|1.138.118.520
|% -4,76
|
|THYAO
|16,91
|3.097.294.619
|% -9,96
|
|MOBTL
|1,67
|265.602.454
|% 0,00
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2591
|12,2980
|% 2,49
|
|Euro
|13,8437
|13,8886
|% 3,13
|
|Sterlin
|16,2875
|16,3692
|% 2,18
|
|Frank
|13,1764
|13,2558
|% 3,18
|
|Riyal
|3,2542
|3,2705
|% 2,04
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|14,43
|
|Altın Gr.
|709
|709
|18,63
|
|Cumhuriyet
|4.670
|4.741
|121,00
|
|Tam
|4.646
|4.768
|119,68
|
|Yarım
|2.245
|2.306
|57,90
|
|Çeyrek
|1.126
|1.153
|28,94
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,23
|9,24
|0,13
|
|B. Petrol
|77,81
|77,81
|-4,41
|
Seans Raporu
16:28
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16:43CLEBI
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16:42XU030
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16:40GLYHO
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16:39TAVHL
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