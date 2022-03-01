***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2022 10:50
***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KARYE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005670
BIST
12:401.981
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 34,59
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.969
12:4013,9304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0858
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9385
En Düşük
13,7651
12:4015,6379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0661
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
12:40856,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 6,26
|Açılış
|: 856,84
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
857,08
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler12:38
|ISGYO
|6,05
|134.684.234
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.002.866
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|EDATA
|24,30
|17.716.975
|% 9,95
|
|KONKA
|10,08
|23.471.981
|% 9,92
|
|KARYE
|17,28
|56.497.846
|% -9,95
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|BTCIM
|14,10
|11.919.089
|% -4,73
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
|
|THYAO
|26,16
|1.759.846.652
|% 2,11
|
|GARAN
|11,73
|1.724.046.923
|% 5,87
|
|EREGL
|32,62
|1.370.305.640
|% 4,95
|
|YKBNK
|3,76
|1.084.126.039
|% 5,03
|
|KRDMD
|12,10
|1.006.702.700
|% 3,15
|
|YKBNK
|3,76
|1.084.126.039
|% 5,03
|
|GARAN
|11,73
|1.724.046.923
|% 5,87
|
|HUNER
|2,88
|337.844.219
|% 1,41
|
|AKBNK
|7,27
|719.606.892
|% 3,41
|
|KRDMD
|12,10
|1.006.702.700
|% 3,15
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9117
|13,9240
|% 0,57
|
|Euro
|15,5963
|15,6267
|% 0,35
|
|Sterlin
|18,6108
|18,7041
|% 0,42
|
|Frank
|15,1296
|15,2207
|% 0,54
|
|Riyal
|3,6944
|3,7129
|% 0,32
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|6,69
|
|Altın Gr.
|857
|857
|6,09
|
|Cumhuriyet
|5.692
|5.778
|33,00
|
|Tam
|5.666
|5.809
|34,08
|
|Yarım
|2.739
|2.810
|16,49
|
|Çeyrek
|1.374
|1.405
|8,24
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,55
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|0,08
|
|B. Petrol
|101
|101
|3,25
|