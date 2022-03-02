***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2022 11:05
***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006408
BIST
11:231.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 15,45
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.985
En Düşük
1.962
11:2314,0570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1614
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,0969
En Düşük
13,8221
11:2315,6583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1515
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
11:23877,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 8,33
|Açılış
|: 877,31
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler11:23
|PAPIL
|20,56
|9.535.689
|% 9,07
|
|ISGYO
|6,54
|156.398.081
|% 8,10
|
|YUNSA
|13,45
|9.601.731
|% 7,95
|
|KAPLM
|53,95
|365.188
|% 7,90
|
|KONKA
|10,84
|91.434.029
|% 7,54
|
|KARYE
|15,60
|24.997.942
|% -9,72
|
|ATSYH
|14,70
|362.135
|% -7,95
|
|ORMA
|30,50
|75.427
|% -7,58
|
|DIRIT
|3,59
|17.954
|% -6,75
|
|DAGHL
|13,99
|1.083.018
|% -6,11
|
|KRDMD
|12,49
|1.607.043.610
|% 1,88
|
|EREGL
|33,58
|984.757.343
|% 1,21
|
|THYAO
|25,22
|961.383.471
|% -0,16
|
|ASELS
|23,70
|674.772.831
|% -1,25
|
|TUPRS
|199,10
|497.160.538
|% 3,11
|
|KRDMD
|12,49
|1.607.043.610
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,66
|257.806.270
|% 0,83
|
|THYAO
|25,22
|961.383.471
|% -0,16
|
|PETKM
|7,77
|270.060.759
|% 0,26
|
|GARAN
|11,62
|383.746.989
|% 0,00
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0454
|14,0570
|% 1,16
|
|Euro
|15,6127
|15,6583
|% 0,98
|
|Sterlin
|18,6483
|18,7418
|% 1,04
|
|Frank
|15,2393
|15,3311
|% 1,14
|
|Riyal
|3,7390
|3,7578
|% 1,30
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-10,52
|
|Altın Gr.
|877
|877
|8,44
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|111
|111
|6,51
|