***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.04.2022 12:08
***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021440
BIST
12:352.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,12
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
12:3514,6481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0158
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6498
En Düşük
14,6093
12:3515,8157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0107
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
12:35938,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 9,49
|Açılış
|: 938,67
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
939,16
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler12:35
|OYYAT
|59,50
|3.953.180
|% 9,98
|
|OYAYO
|6,99
|4.268.922
|% 9,91
|
|MEPET
|3,49
|20.187.369
|% 9,75
|
|YKSLN
|9,52
|50.972.236
|% 9,68
|
|KENT
|231,80
|343.528
|% 8,07
|
|MMCAS
|3,61
|105.488
|% -9,98
|
|KARYE
|15,90
|154.905.709
|% -7,93
|
|KAPLM
|55,90
|5.261.111
|% -5,09
|
|DIRIT
|3,04
|41.821
|% -4,70
|
|ISGYO
|12,60
|54.690.108
|% -4,55
|
|GARAN
|14,04
|1.595.324.868
|% 1,01
|
|THYAO
|37,82
|1.332.216.268
|% 0,21
|
|KOZAL
|173,20
|966.523.624
|% 2,06
|
|YKBNK
|5,20
|916.615.520
|% 0,19
|
|ASELS
|27,82
|893.316.823
|% 1,02
|
|TSKB
|1,95
|380.290.388
|% 3,72
|
|YKBNK
|5,20
|916.615.520
|% 0,19
|
|ODAS
|2,39
|332.059.528
|% 3,02
|
|SKBNK
|1,20
|138.752.215
|% 1,69
|
|GARAN
|14,04
|1.595.324.868
|% 1,01
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6448
|14,6481
|% 0,11
|
|Euro
|15,8041
|15,8157
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,0106
|19,1059
|% -0,24
|
|Frank
|15,4588
|15,5519
|% 0,05
|
|Riyal
|3,8942
|3,9137
|% 0,10
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.994
|19,01
|
|Altın Gr.
|939
|939
|9,49
|
|Cumhuriyet
|6.214
|6.307
|66,00
|
|Tam
|6.184
|6.338
|66,04
|
|Yarım
|2.989
|3.066
|31,94
|
|Çeyrek
|1.499
|1.533
|15,97
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,12
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,42
|