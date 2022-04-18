***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.04.2022 15:42
***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021471
BIST
17:022.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 9,68
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
17:0214,6566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0243
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6571
En Düşük
14,6093
17:0215,8364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0100
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
17:02938,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,61
|Açılış
|: 938,79
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
941,30
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler17:02
|PKENT
|229,90
|34.141.407
|% 10,00
|
|BFREN
|1.177,90
|46.179.867
|% 9,99
|
|OYYAT
|59,50
|4.060.280
|% 9,98
|
|DAGHL
|17,54
|6.088.373
|% 9,97
|
|OYAYO
|6,99
|5.206.651
|% 9,91
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|288.984.990
|% -9,96
|
|ISGYO
|12,36
|68.787.800
|% -6,36
|
|ITTFH
|1,48
|33.919.686
|% -6,33
|
|GZNMI
|30,08
|12.535.917
|% -5,76
|
|GARAN
|14,16
|2.906.363.336
|% 1,87
|
|ASELS
|27,90
|2.002.229.101
|% 1,31
|
|THYAO
|37,78
|1.952.107.620
|% 0,11
|
|YKBNK
|5,23
|1.824.782.131
|% 0,77
|
|TUPRS
|251,90
|1.570.204.657
|% -3,00
|
|TSKB
|1,99
|828.394.353
|% 5,85
|
|VAKBN
|4,29
|1.489.227.355
|% 4,63
|
|YKBNK
|5,23
|1.824.782.131
|% 0,77
|
|SKBNK
|1,21
|396.055.981
|% 2,54
|
|HALKB
|5,89
|1.192.769.067
|% 6,90
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6456
|14,6566
|% 0,17
|
|Euro
|15,8272
|15,8364
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,0305
|19,1259
|% -0,13
|
|Frank
|15,4695
|15,5627
|% 0,12
|
|Riyal
|3,8914
|3,9109
|% 0,03
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|17,32
|
|Altın Gr.
|939
|939
|9,56
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,29
|0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,63
|
Seans Raporu
17:02
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17:17KTSKR
Yüzde 5.51 oranında artışla 35.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 826, 653 adet işlem
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17:16IHAAS
Yüzde 8.03 oranında artışla 18.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 116, 898 adet işlem
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17:15METRO
Yüzde 6.25 oranında artışla 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 419, 600 adet işlem
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17:14CEMTS
Yüzde 4.06 oranında artışla 24.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 738, 465 adet işlem
-
17:13FRIGO
Yüzde 4.19 oranında artışla 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 367, 671 adet işlem