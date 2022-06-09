***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2022 13:37
***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036387
BIST
13:312.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,81
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.526
13:3117,2250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0988
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2294
En Düşük
17,0843
13:3118,5729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1791
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
13:311.024,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,60
|Açılış
|: 1.024,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler13:30
|EUREN
|19,65
|36.458.119
|% 9,96
|
|FONET
|12,80
|38.751.193
|% 7,65
|
|INVES
|35,70
|27.545.177
|% 6,57
|
|MEDTR
|17,03
|27.616.370
|% 6,44
|
|MAGEN
|13,15
|67.803.159
|% 6,39
|
|OYYAT
|68,85
|74.221.149
|% -10,00
|
|TSGYO
|6,75
|50.909.820
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|35.208.939
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.551.817
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|9.979.286
|% -9,89
|
|THYAO
|46,38
|3.481.534.855
|% -0,73
|
|SISE
|22,10
|1.720.902.613
|% 1,10
|
|SASA
|43,62
|1.107.087.473
|% 1,87
|
|SAHOL
|19,59
|1.057.361.398
|% -1,36
|
|TOASO
|64,50
|806.039.064
|% -2,35
|
|EKGYO
|2,62
|358.746.173
|% -2,24
|
|SEGYO
|1,16
|139.785.635
|% -7,94
|
|ODAS
|2,93
|312.771.045
|% 2,09
|
|DOHOL
|4,01
|401.611.711
|% 1,01
|
|KARSN
|7,18
|661.059.720
|% 3,01
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2213
|17,2281
|% 0,59
|
|Euro
|18,5240
|18,5767
|% 0,99
|
|Sterlin
|21,5325
|21,6404
|% 0,59
|
|Frank
|17,5588
|17,6646
|% 0,72
|
|Riyal
|4,5780
|4,6009
|% 0,57
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-4,11
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|4,08
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|4,00
|
|Tam
|6.790
|6.959
|1,31
|
|Yarım
|3.282
|3.366
|0,64
|
|Çeyrek
|1.646
|1.683
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,01
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|0,05
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,36
|