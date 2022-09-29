***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:18
***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KARYE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066058
BIST
18:053.147
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -51,27
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
18:0518,5326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4765
18:0518,1649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1451
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1899
En Düşük
17,8996
18:05985,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,33
|Açılış
|: 985,53
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BFREN
|1.390,40
|25.429.709
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.725.641
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|ENSRI
|20,48
|148.847.149
|% 9,99
|
|EKIZ
|13,14
|2.498.877
|% 9,96
|
|ALARK
|56,30
|450.768.678
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.639.258
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.555.226
|% -9,83
|
|KMPUR
|52,85
|232.424.989
|% -8,96
|
|SILVR
|26,36
|21.316.779
|% -8,79
|
|THYAO
|68,25
|4.328.993.281
|% -1,02
|
|ASELS
|29,68
|3.936.192.401
|% 3,27
|
|YKBNK
|7,03
|2.261.385.687
|% -0,42
|
|HEKTS
|55,25
|2.213.541.272
|% -7,14
|
|GARAN
|18,82
|2.039.989.772
|% -2,23
|
|SKBNK
|1,88
|1.027.318.344
|% 1,08
|
|TSKB
|2,50
|1.105.299.601
|% 6,84
|
|EKGYO
|3,79
|1.547.652.745
|% -2,07
|
|YKBNK
|7,03
|2.261.385.687
|% -0,42
|
|ZOREN
|3,26
|947.534.646
|% -5,51
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5110
|18,5315
|% 0,07
|
|Euro
|18,1478
|18,1696
|% 0,83
|
|Sterlin
|20,3703
|20,4725
|% 1,41
|
|Frank
|18,8027
|18,9159
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9125
|4,9371
|% 0,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.658
|-2,41
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.617
|6.703
|-78,00
|
|Yarım
|3.219
|3.277
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.639
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,75
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,09
|
|B. Petrol
|88,04
|88,04
|-0,01
|