***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 11:16
***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KARYE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073517
BIST
13:483.982
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 47,81
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
13:4818,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0266
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
13:4818,2924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0381
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
13:48985,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,07
|Açılış
|: 985,40
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler13:48
|FENER
|62,15
|367.853.433
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.228.960
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.264.785
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|936.390
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|515.684
|% 10,00
|
|CONSE
|8,24
|801.463.466
|% -9,45
|
|BTCIM
|44,02
|66.801.895
|% -7,33
|
|PENTA
|73,80
|152.949.285
|% -6,25
|
|YAPRK
|48,66
|41.224.813
|% -5,51
|
|YEOTK
|54,60
|313.112.381
|% -5,21
|
|THYAO
|98,85
|4.706.307.376
|% 0,92
|
|EREGL
|30,90
|2.619.733.821
|% 4,60
|
|KRDMD
|12,71
|2.026.801.195
|% 3,17
|
|SISE
|32,60
|1.723.523.543
|% 1,88
|
|SASA
|98,90
|1.613.611.024
|% 6,17
|
|EKGYO
|4,68
|1.273.952.660
|% 0,86
|
|KRDMD
|12,71
|2.026.801.195
|% 3,17
|
|ODAS
|7,69
|1.133.949.740
|% -3,03
|
|SKBNK
|1,99
|269.807.462
|% 1,53
|
|TSKB
|2,89
|385.590.310
|% -0,34
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6040
|18,6079
|% 0,14
|
|Euro
|18,2811
|18,2924
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,9756
|21,0808
|% 0,17
|
|Frank
|18,4892
|18,6006
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9351
|4,9598
|% 0,13
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-8,69
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-5,07
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-56,00
|
|Tam
|6.650
|6.750
|41,00
|
|Yarım
|3.240
|3.295
|15,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.650
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,14
|
|B. Petrol
|90,45
|90,45
|-0,89
|