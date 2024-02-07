***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2024 12:37
***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247505
BIST
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13:198.931
En Düşük
|Değişim
|: 0,70%
|| 61,95
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.867
En Yüksek
8.935
13:1930,5964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0441
|Açılış
|: 30,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
13:1932,9809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0861
|Açılış
|: 33,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0004
En Düşük
32,7190
13:192.000,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,05
|Açılış
|: 2.000,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.003,35
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler13:17
|AVHOL
|56,70
|136.402.428
|% 9,99
|
|BRKVY
|92,55
|141.103.860
|% 9,98
|
|MARKA
|81,15
|8.585.508
|% 9,96
|
|HATSN
|91,10
|709.396.044
|% 9,96
|
|NATEN
|54,65
|189.885.360
|% 9,96
|
|BAKAB
|45,98
|20.259.943
|% -49,80
|
|EUYO
|13,71
|9.621.604
|% -7,49
|
|AYES
|34,62
|1.650.347
|% -6,43
|
|SUMAS
|303,00
|1.505.456
|% -5,61
|
|CMENT
|226,10
|3.446.798
|% -5,48
|
|THYAO
|288,50
|3.961.063.207
|% -0,86
|
|EREGL
|45,22
|3.727.057.899
|% 2,31
|
|REEDR
|41,08
|3.351.921.345
|% 8,39
|
|TUPRS
|156,60
|2.982.826.460
|% 1,36
|
|ASTOR
|128,50
|2.611.372.634
|% 3,21
|
|ZOREN
|5,04
|943.346.353
|% 0,80
|
|AKFGY
|2,26
|323.804.674
|% 3,20
|
|TSPOR
|1,65
|189.103.927
|% -0,60
|
|PETKM
|23,28
|2.115.864.831
|% -0,77
|
|KLGYO
|4,02
|347.739.763
|% 9,84
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5945
|30,6007
|% 0,16
|
|Euro
|32,9746
|32,9895
|% 0,29
|
|Sterlin
|38,5461
|38,7394
|% 0,42
|
|Frank
|34,9418
|35,1523
|% -0,15
|
|Riyal
|8,1349
|8,1757
|% 0,14
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,25
|22,29
|% 0,66
|
|Platin
|897,27
|898,51
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,88
|941,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,87
|2.034,13
|% 0,66
|