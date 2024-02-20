***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2024 10:08
***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250689
BIST
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10:469.230
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 33,58
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.211
En Yüksek
9.277
10:4630,9027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0626
|Açılış
|: 31,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9500
|
30,9250
En Düşük
30,7911
10:4633,3248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0422
|Açılış
|: 33,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2800
|
33,7005
En Düşük
33,2101
10:462.008,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 8,11
|Açılış
|: 2.008,67
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.009,11
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler10:43
|UFUK
|198,60
|5.145.130
|% 9,97
|
|KAPLM
|156,00
|61.837.816
|% 9,94
|
|BRKVY
|139,40
|29.006.479
|% 9,94
|
|SODSN
|107,80
|7.790.706
|% 9,94
|
|AGYO
|11,09
|42.921.569
|% 9,91
|
|EMNIS
|107,40
|627.001
|% -9,97
|
|SELGD
|52,20
|1.405.328
|% -7,45
|
|ETYAT
|16,85
|12.700.895
|% -6,23
|
|CEOEM
|23,72
|18.899.822
|% -5,50
|
|KARYE
|56,55
|66.316.497
|% -4,96
|
|MIATK
|65,25
|2.200.950.551
|% 4,23
|
|THYAO
|279,50
|1.632.357.547
|% 0,36
|
|EREGL
|48,70
|1.440.854.178
|% 0,79
|
|TUPRS
|174,10
|1.222.803.378
|% 0,64
|
|GUBRF
|203,50
|1.184.935.101
|% 2,93
|
|ZOREN
|6,24
|782.672.978
|% 2,63
|
|EKGYO
|10,61
|737.582.499
|% 0,86
|
|MIATK
|65,25
|2.200.950.551
|% 4,23
|
|AKFGY
|2,37
|76.398.268
|% -1,25
|
|EREGL
|48,70
|1.440.854.178
|% 0,79
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8996
|30,9020
|% 0,20
|
|Euro
|33,3021
|33,3115
|% 0,09
|
|Sterlin
|38,7614
|38,9558
|% 0,07
|
|Frank
|34,8396
|35,0495
|% 0,09
|
|Riyal
|8,2108
|8,2520
|% 0,16
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,98
|23,02
|% 0,66
|
|Platin
|899,89
|900,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|946,63
|949,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,51
|83,51
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,40
|2.021,67
|% 0,66
|