***KARYE* *HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
25.04.2022 09:32
***KARYE******HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
İlgili Şirketler [HUNER, KARYE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş., KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
25/04/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
HUNER.E ve KARYE.E pay sıraları şirketlerin Genel Kurul kararlarının son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023380
BIST
09:552.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.474
En Düşük
2.471
09:5514,7707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0280
|Açılış
|: 14,7570
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,7707
En Düşük
14,7180
09:5515,8475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0741
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9400
|
15,9641
En Düşük
15,8150
09:55910,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,36
|Açılış
|: 910,31
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
906,93
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% 3,66
|
|KFEIN
|20,30
|25.342.983
|% 0,25
|
|ISDMR
|26,84
|64.933.283
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,79
|40.456.853
|% 0,00
|
|ENJSA
|15,01
|156.657.991
|% 0,00
|
|TTKOM
|12,34
|594.897.897
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,73
|14.383.966
|% 0,00
|
|KOZAL
|165,30
|897.899.186
|% 0,00
|
|LKMNH
|17,55
|6.169.672
|% 0,00
|
|INVES
|31,60
|24.775.815
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% 3,66
|
|HALKB
|5,84
|1.463.429.424
|% 0,00
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,00
|
|TAVHL
|43,06
|899.554.914
|% 0,00
|
|KOZAL
|165,30
|897.899.186
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% 3,66
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,00
|
|HALKB
|5,84
|1.463.429.424
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,08
|177.915.508
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,23
|75.098.820
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7661
|14,7706
|% 0,19
|
|Euro
|15,8356
|15,8541
|% -0,42
|
|Sterlin
|18,7665
|18,8607
|% -0,55
|
|Frank
|15,3610
|15,4535
|% 0,14
|
|Riyal
|3,9262
|3,9459
|% 0,18
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-12,96
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|6.100
|6.192
|-32,00
|
|Tam
|6.072
|6.223
|-6,93
|
|Yarım
|2.935
|3.010
|-3,35
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,78
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|-0,20
|
|B. Petrol
|102
|102
|-3,84
|
Seans Raporu
17:59
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10:04XU100
Endeks 2, 473 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 52, 968.00 milyon TL de
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17:59ATLAS
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 382 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, VESTL
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TUPRS
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 39 kaybederek (% -3.44 ) 2, 228