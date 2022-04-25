***KARYE* *HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***KARYE******HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [HUNER, KARYE]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıHUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş., KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiKapatma (Suspension)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi25/04/2022Sıra Açma Başlangıç TarihiAçıklamalarHUNER.E ve KARYE.E pay sıraları şirketlerin Genel Kurul kararlarının son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023380BIST