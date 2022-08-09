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***KARYE* *HUNER*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.08.2022 18:44
***KARYE* *HUNER*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KARYE******HUNER*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [HUNER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 29.06.2022 tarihli "Finansal Duran Varlık Edinimi" başlıklı özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere
Şirketimiz, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan ("Fon") toplam kurulu gücü 10,38 MWp (*) Güneş Enerjisi Santrallerine (GES) sahip DGN SOLAR ENERJİ GİRİŞİM A.Ş. ("DGN") hisselerinin %27,30'unu, Grup Şirketlerimizden olan Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. ("HUNER") ise aynı tarihte %72,70'ini satın almıştır.
DGN, kurulu gücü 8,12 MWp olan güneş enerjisi santrallerine sahip EKA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ("EKA") ve kurulu gücü 2,26 MWp olan güneş enerjisi santrallerine sahip MAKASCI ENERJİ ÜRETİM LTD.ŞTİ. ("MAKASCI") paylarının tamamına (%100'üne) iştirak etmektedir.
Şirketimiz ile HUNER arasında yapılan sözleşme gereği 2,26 MWp kurulu gücü olan GES'e sahip Makascı A.Ş., Fon'a yapılacak ödemelerin (borç bakiyesinin) tamamlanmasından sonra Şirketimizin iştiraki olacaktır.
Bu şekilde 51,15 MWp kurulu güce sahip GES'lerden oluşan yenilenebilir enerji portföyümüzü kurulu gücü 2.26 MWp olan GES'in eklenmesiyle %4,4 büyüterek 53,41 MWp'e arttırmış olmaktayız.
Şirketimiz web sayfasında (https://kartalenerji.com.tr/ ) yer alan ve günlük, aylık ve yıllık enerji üretimlerimizin takip edildiği sayaç, portföyümüze katılan yeni GES'lerin eklenmesiyle ilk fırsatta revize edilecektir.
Şirketimiz istikrarlı büyüme hedefleri doğrultusunda faaliyetlerine devam edecektir.
Gelişmeler anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.
-          (*) 29.06.2022 tarihindeki Özel Durum açıklamasında sehven 11.08 MWp olarak yazılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053667


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