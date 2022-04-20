***KARYE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.04.2022 10:51
***KARYE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 20.04.2022
İlgili Şirketler KARYE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhun Kartal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022240
BIST
11:422.516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -3,10
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
11:4214,6683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0182
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
11:4215,9066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0906
|Açılış
|: 15,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9116
En Düşük
15,8030
11:42917,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,12
|Açılış
|: 917,39
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler11:42
|DAGHL
|21,00
|5.774.283
|% 8,86
|
|MANAS
|26,66
|35.719.183
|% 7,07
|
|SMART
|5,77
|8.614.733
|% 6,46
|
|OYYAT
|64,50
|27.479.647
|% 6,09
|
|NATEN
|66,80
|71.500.503
|% 5,95
|
|ASUZU
|84,15
|15.620.836
|% -9,71
|
|KAPLM
|52,90
|3.908.410
|% -5,28
|
|DOBUR
|46,24
|2.909.986
|% -5,28
|
|PEGYO
|1,39
|25.821.213
|% -4,79
|
|ISGYO
|10,55
|46.764.870
|% -4,70
|
|THYAO
|38,94
|2.370.254.919
|% 0,46
|
|GARAN
|14,17
|838.153.390
|% -0,07
|
|PETKM
|10,47
|802.752.993
|% 1,85
|
|EREGL
|35,74
|709.312.211
|% -0,39
|
|KRDMD
|16,30
|699.212.074
|% -0,61
|
|ODAS
|2,56
|451.733.039
|% 1,19
|
|YKBNK
|5,24
|621.024.826
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,88
|300.593.834
|% -0,69
|
|ZOREN
|2,23
|226.967.784
|% 2,29
|
|PETKM
|10,47
|802.752.993
|% 1,85
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6646
|14,6683
|% 0,12
|
|Euro
|15,8975
|15,9066
|% 0,57
|
|Sterlin
|19,0465
|19,1420
|% 0,32
|
|Frank
|15,3960
|15,4887
|% 0,49
|
|Riyal
|3,8996
|3,9191
|% 0,12
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-3,23
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|-0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,85
|
Seans Raporu
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