***KARYE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.02.2024 09:07
***KARYE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KARYE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhun Kartal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246591
BIST
'
18:058.666
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.666
|
0
En Yüksek
0
18:0530,5492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0585
|Açılış
|: 30,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,6898
En Düşük
30,3930
18:0532,9627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0130
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,0985
En Düşük
32,7964
18:051.993,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,18
|Açılış
|: 1.993,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
|
2.011,97
En Düşük
1.987,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|9,98
|7.220.788
|% 0,00
|
|UFUK
|131,00
|4.941.891
|% 0,00
|
|SNPAM
|99,00
|16.715.437
|% 0,00
|
|SELGD
|41,16
|25.748.658
|% 0,00
|
|SONME
|66,25
|7.206.077
|% 0,00
|
|UMPAS
|9,98
|7.220.788
|% 0,00
|
|UFUK
|131,00
|4.941.891
|% 0,00
|
|SNPAM
|99,00
|16.715.437
|% 0,00
|
|SELGD
|41,16
|25.748.658
|% 0,00
|
|SONME
|66,25
|7.206.077
|% 0,00
|
|THYAO
|281,50
|16.604.474.218
|% 0,00
|
|SAHOL
|77,40
|6.447.303.802
|% 0,00
|
|EREGL
|43,46
|5.231.524.979
|% 0,00
|
|AKBNK
|39,26
|4.627.000.744
|% 0,00
|
|ASTOR
|124,00
|4.328.101.218
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,93
|2.319.673.341
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,73
|1.031.554.723
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,16
|440.009.404
|% 0,00
|
|YKBNK
|22,28
|3.767.274.084
|% 0,00
|
|PETKM
|22,00
|2.986.606.062
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5320
|30,5492
|% 0,19
|
|Euro
|32,9326
|32,9627
|% 0,04
|
|Sterlin
|38,3810
|38,5734
|% -0,09
|
|Frank
|35,0457
|35,2568
|% -0,01
|
|Riyal
|8,1191
|8,1598
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,53
|22,56
|% 0,66
|
|Platin
|897,21
|898,91
|% 0,66
|
|Paladyum
|937,78
|942,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,78
|77,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,74
|2.029,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ULAS
Yüzde 7.05 oranında artışla 28.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 056, 608 adet işlem
-
17:57BFREN
Yüzde 4.06 oranında artışla 11, 907.50 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 015 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, EKGYO, OYAKC
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 74 artarak (% 0.21 ) 7, 632
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGMT, BRKVY, BAYRK, ISBIR, AVHOL, EGEEN, REEDR, KFEIN, HUBVC, BALAT