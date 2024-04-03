***KARYE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.04.2024 17:49
***KARYE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KARYE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266588
BIST
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18:058.946
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -95,07
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.019
18:0531,9405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1065
|Açılış
|: 31,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,8766
18:0534,6183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0687
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6623
En Düşük
34,4021
18:052.356,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 5,54
|Açılış
|: 2.356,01
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.326,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PATEK
|117,70
|665.562.144
|% 10,00
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.499.589.535
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|20.048.281
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|12.187.918
|% 9,99
|
|TMSN
|144,00
|1.129.610.718
|% -10,00
|
|BRMEN
|6,21
|2.298.646
|% -10,00
|
|QNBFL
|150,50
|11.338.771
|% -9,99
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|POLHO
|13,53
|355.512.512
|% -9,98
|
|THYAO
|300,00
|11.234.652.692
|% 1,01
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|SAHOL
|81,55
|4.165.554.560
|% -4,51
|
|TUPRS
|162,80
|3.449.429.577
|% -7,39
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ZOREN
|5,40
|3.319.563.011
|% -9,85
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|YKBNK
|27,56
|3.290.859.047
|% -5,03
|
|EKGYO
|9,00
|1.052.748.998
|% 0,56
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9271
|31,9405
|% -0,33
|
|Euro
|34,5925
|34,6183
|% 0,20
|
|Sterlin
|40,3062
|40,5082
|% -0,62
|
|Frank
|35,2861
|35,4630
|% -0,63
|
|Riyal
|8,4953
|8,5379
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,80
|26,83
|% 0,66
|
|Platin
|932,91
|934,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,47
|1.018,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,59
|89,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.293,05
|2.293,32
|% 0,66
|