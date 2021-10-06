***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.08.2021 / 23.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi23/09/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıBüyükdere Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi, Çayırbaşı Güneş Enerji Anonim Şirketi, Hacıosman Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi,Sedef Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi,Söke Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi, Tezhip Güneş Enerji Üretim Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGüneş enerjisi santrallerini işletmek.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi300.000 TL (Herbiri 50.000 TL sermayeli 6 şirket)Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih23.09.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı300.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı$ 15,37Toplam Tutar$ 4.610.726Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)5,25 (22.09.2021 tarihinde geçerli olan TCMB Döviz Alış Kuru 8,6349 $/TL kullanılmıştır.)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiToplam santral kurulu gücümüzü %23 arttırarak işletme faaliyetlerine olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıCEIBA ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi23/09/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniMevzuat uyarınca zorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarİş bu açıklama 23.09.2021 tarihli KAP açıklamamıza( Santral Yatırımı) ilave olarak satın alınan şirketlerin borç bilgilerinin yatırımcılarımızla paylaşılması amacıyla yapılmaktadır.Hisselerinin tamamını 4.610.726 USD bedel karşılığında satın aldığımız 6 adet şirketin 30 Eylül 2021 tarihli mali tablolarına göreFinansal Borçları: 5.499.807,72 USDCari Borçları : 2.664.769,71 USD olup,Şirketlerin hisse satın alma bedeli ile bu şirketlerin borçlarının toplamı 12.775.303,43 USD'dir. Bu borçların (8.164.577,43 USD) tamamı satın alınan şirketlerin kendi olağan faalilyetleri sonucunda oluşan nakit akışları ile ödenecektir.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967591BIST