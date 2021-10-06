***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
06.10.2021 18:47
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2021 / 23.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/09/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Büyükdere Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi, Çayırbaşı Güneş Enerji Anonim Şirketi, Hacıosman Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi,Sedef Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi,Söke Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi, Tezhip Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Güneş enerjisi santrallerini işletmek.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
300.000 TL (Herbiri 50.000 TL sermayeli 6 şirket)
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
23.09.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
300.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
$ 15,37
Toplam Tutar
$ 4.610.726
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
5,25 (22.09.2021 tarihinde geçerli olan TCMB Döviz Alış Kuru 8,6349 $/TL kullanılmıştır.)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Toplam santral kurulu gücümüzü %23 arttırarak işletme faaliyetlerine olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
CEIBA ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
23/09/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat uyarınca zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
İş bu açıklama 23.09.2021 tarihli KAP açıklamamıza( Santral Yatırımı) ilave olarak satın alınan şirketlerin borç bilgilerinin yatırımcılarımızla paylaşılması amacıyla yapılmaktadır.
Hisselerinin tamamını 4.610.726 USD bedel karşılığında satın aldığımız 6 adet şirketin 30 Eylül 2021 tarihli mali tablolarına göre
Finansal Borçları: 5.499.807,72 USD
Cari Borçları : 2.664.769,71 USD olup,
Şirketlerin hisse satın alma bedeli ile bu şirketlerin borçlarının toplamı 12.775.303,43 USD'dir. Bu borçların (8.164.577,43 USD) tamamı satın alınan şirketlerin kendi olağan faalilyetleri sonucunda oluşan nakit akışları ile ödenecektir.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967591
BIST